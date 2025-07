Manu Bahtidão revela possível diagnóstico que levou o filho à UTI

Após quatro dias internado, o filho da cantora Manu Bahtidão teve alta da UTI; artista agradeceu o apoio e revelou suspeita de doença autoimune

A cantora Manu Bahtidão celebrou nesta sexta-feira, 11, a alta hospitalar do filho, Theo, de 9 anos. O menino estava internado há quatro dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Salvador, na Bahia.

"Quero agradecer as orações. Existe muita gente boa nesse mundo, passamos o maior susto das nossas vidas. [...] Estou feliz e grata", escreveu Manu.

Ao lado do marido, o também cantor Anderson Halliday, a artista comemorou o retorno do menino para casa e agradeceu o apoio e as mensagens recebidas dos fãs nas redes sociais. "Depois de 4 dias de susto Theozinho chegou, graças a Deus", começou dizendo em uma sequência de vídeos publicados nos Stories do Instagram.

"Quem é mãe sabe como é, a gente fica desesperada", desabafou. A internação aconteceu após a criança apresentar plaquetas muito baixas, além de manchas roxas e avermelhadas pelo corpo.

Qual é o diagnóstico do filho de Manu Bahtidão?

De acordo com Manu, os médicos trabalham com a suspeita de que Theo esteja enfrentando uma condição autoimune: "A suspeita é que seja púrpura, que é uma doença autoimune que atinge as plaquetas", revelou.

Segundo o Ministério da Saúde, a púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) é uma doença autoimune em que o corpo destrói as próprias plaquetas. A causa é desconhecida e o quadro pode ser agudo ou crônico.

As plaquetas são fundamentais para a coagulação e a cicatrização de feridas. A deficiência desses componentes pode levar ao surgimento de manchas roxas, petéquias e sangramentos.

No hospital, Theo foi medicado com imunoglobulina para controlar os sintomas. Apesar da melhora e da alta, a família ainda aguarda o resultado de exames laboratoriais que possam confirmar o diagnóstico.

"Eu queria falar para as mamães aqui. Se de repente vierem a passar por algo do tipo, [...] procurem um médico o mais rápido possível. Não se desesperem, mantenham a calma, porque isso ajuda a criança, ajuda no tratamento. A priori de tudo é você manter a calma e investigar direitinho. E é isso. O Theo está em casa e fora de risco", finalizou Manu. A recuperação de Theo segue em casa, sob acompanhamento médico.

Reprodução/Instagram

