  Manchas nas mãos de Donald Trump levantam alerta sobre saúde vascular, aponta cardiologista
Manchas nas mãos de Donald Trump levantam alerta sobre saúde vascular, aponta cardiologista

Em entrevista para CARAS Brasil, cardiologista analisa as marcas nas mãos de Donald Trump e alerta para os riscos da insuficiência venosa

Dr. Raphael Boesche Guimarães e Gabriela Cunha
Publicado em 28/08/2025, às 11h35

Donald Trump - Reprodução/Getty Images

A recente aparição de Donald Trump (79) com manchas roxas nas mãos, que ele tentou disfarçar com maquiagem, gerou questionamentos e levantou um alerta sobre sua saúde vascular. Segundo especialistas, os sinais podem estar relacionados à insuficiência venosa crônica (IVC), condição bastante comum, mas muitas vezes negligenciada.

O que é insuficiência venosa crônica?

Em entrevista à CARAS Brasil, o cardiologista Dr. Raphael Boesche Guimarães explicou que a IVC ocorre quando as veias das pernas não conseguem bombear o sangue de volta ao coração de forma adequada. O quadro pode gerar sintomas como inchaço, sensação de peso e até manchas escuras na pele.

"É um problema clínico relevante, que vai muito além da estética. Sem o devido cuidado, pode afetar seriamente a qualidade de vida do paciente", afirmou o médico.

Por que Donald Trump apresenta manchas?

Trump, que tem 79 anos, enfrenta fatores que podem ter contribuído para o surgimento das marcas. A idade avançada e a rotina de longas viagens são elementos que dificultam a circulação.

"Com o envelhecimento, as veias perdem elasticidade. Além disso, longos períodos sentado em compromissos e viagens dificultam a circulação e agravam o quadro", explicou o cardiologista.

Leia também: Insuficiência venosa: médico detalha a condição de Trump: 'Não deve ser ignorado'

As manchas roxas também podem estar ligadas a fragilidade capilar: "Pacientes com insuficiência venosa têm maior fragilidade capilar. O uso de medicamentos como aspirina, comum em idosos para prevenção cardiovascular, pode potencializar o surgimento de hematomas mesmo em situações simples, como um aperto de mão", detalhou Dr. Raphael.

Casa Branca classificou o caso como benigno

Apesar da repercussão, a Casa Branca divulgou um memorando médico classificando o caso como benigno. Ainda assim, o alerta permanece.

"Mesmo quando não há complicações graves, como trombose ou insuficiência cardíaca, o tratamento deve ser feito para evitar a progressão da doença. Meias de compressão, atividade física e hábitos saudáveis são fundamentais", orientou o especialista.

Alerta para além do ex-presidente

Para o médico, o episódio envolvendo Trump pode servir de lição para muitas pessoas: "A insuficiência venosa crônica é mais comum do que se imagina e pode atingir qualquer pessoa. Quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento, maiores as chances de manter a saúde vascular em equilíbrio", finalizou Dr. Raphael.

Donald Trump

Dr. Raphael Boesche Guimarães (CRM: 33565) é médico cardiologista, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Passo Fundo (2009), concluiu residência em Clínica Médica pela UFCSPA (2012) e em Cardiologia pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul (2014), onde também obteve o título de mestre na área (2017) e atualmente cursa doutorado. Atua como pesquisador clínico em estudos internacionais e como médico intensivista no Instituto de Cardiologia do RS. É preceptor da residência médica em Cardiologia, além de integrar comissões científicas e ter vasta produção acadêmica publicada em periódicos nacionais e internacionais. 

SaúdeDonald TrumpTrump

