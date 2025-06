Malu Mader desabafa sobre descoberta de tumor e médica dispara: 'Causa medo imediato'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica Patrícia Almeida revela os sinais e perigos dos tumores iguais ao da atriz Malu Mader; confira

A atriz Malu Mader, hoje com 58 anos, revelou no programa Encontro um episódio marcante de sua juventude: a descoberta de um tumor no fígado quando tinha apenas 25 anos. Embora o tumor fosse benigno, a experiência deixou cicatrizes emocionais.

"Foi bem traumática. Realmente me lembro dos momentos no hospital", contou a atriz, ao relembrar os dias de incerteza e medo no hospital. O caso desperta uma dúvida comum: como tumores hepáticos, mesmo benignos, podem impactar a saúde e a vida emocional dos pacientes?

Todo nódulo no fígado é motivo de alarme?

Em entrevista à CARAS Brasil, a hepatologista Dra. Patrícia Almeida explica que situações como a de Malu são mais frequentes do que o público imagina.

"O que Malu viveu é mais comum do que se imagina. A descoberta de um nódulo hepático — muitas vezes por acaso, durante um ultrassom de rotina — pode causar medo imediato, com a palavra 'câncer' rondando os pensamentos. Mas é fundamental esclarecer: a maioria dos nódulos no fígado não é maligna, e em muitos casos nem requer tratamento cirúrgico", esclareceu.

Quais são os tipos mais comuns de nódulos no fígado?

Segundo a especialista, o fígado pode apresentar diferentes tipos de nódulos. Os mais frequentes são benignos e costumam não causar sintomas.

Entre eles estão:

Hemangioma hepático : formado por vasos sanguíneos, é o mais comum e geralmente inofensivo.

: formado por vasos sanguíneos, é o mais comum e geralmente inofensivo. Hiperplasia Nodular Focal (HNF) : não apresenta sintomas e raramente traz complicações.

: não apresenta sintomas e raramente traz complicações. Adenoma hepático: embora benigno, merece atenção. Pode crescer, romper ou até evoluir para câncer em casos raros.

"Ele está associado ao uso prolongado de hormônios — como anticoncepcionais — e ao uso de esteroides anabolizantes, um ponto de grande preocupação. O uso desses hormônios para fins estéticos, infelizmente cada vez mais comum, está diretamente ligado ao aumento do risco de aparecimento desses tumores hepáticos", alerta a médica.

E se o nódulo for maligno?

Mesmo menos frequentes, os tumores malignos no fígado existem e exigem diagnóstico precoce: "O fígado é um órgão central no metabolismo do corpo e, por isso, é também um dos principais locais para metástases — ou seja, tumores originários de outros órgãos, como o intestino grosso, que se espalham para o fígado", explica a especialista.

Entre os tumores primários estão:

Carcinoma hepatocelular : associado a doenças como hepatite e cirrose.

: associado a doenças como hepatite e cirrose. Colangiocarcinoma: raro e agressivo, atinge as vias biliares.

Como saber se é algo grave?

A médica reforça que o avanço da medicina tornou o diagnóstico mais preciso: "Com os avanços da medicina, exames de imagem como a tomografia e, principalmente, a ressonância magnética com contraste específico para fígado, conseguem diferenciar, com alta precisão, as características desses nódulos. Em casos selecionados, a biópsia também pode ser necessária para confirmação diagnóstica", destaca.

O que fazer após o diagnóstico?

O mais importante, segundo a especialista, é evitar o pânico e buscar orientação qualificada: "A chave para lidar com nódulos hepáticos é o diagnóstico adequado, feito com critério e responsabilidade. Nem todo nódulo exige cirurgia, nem todo nódulo representa uma ameaça. O importante é estar nas mãos certas. No Brasil, temos serviços de excelência e hepatologistas altamente capacitados para conduzir essa avaliação com precisão", garante.

"Mais do que temer, é preciso entender. E, quando necessário, agir com segurança. Com informação de qualidade e acompanhamento especializado, é possível atravessar o susto e seguir em frente — como fez Malu Mader", conclui a médica.

