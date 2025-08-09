Maíra Cardi se emociona ao ver a filha indo para cirurgia: 'Entrou sorrindo'

Após reaparecer na rede social e avisar que a filha passaria por cirurgia, Maíra Cardi se emociona ao exibir momento de despedida com ela no hospital
A filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Sophia, de seis anos, passará por uma cirurgia neste sábado, 09. Após reaparecer no Instagram com fotos exibindo sua barriga de grávida, a coach e empresária contou que a herdeira seria operada.
Sem dar muitos detalhes, a empresária comentou apenas que ela foi internada nesta sexta-feira, 08, para passar pelo procedimento no dia seguinte. Em seus stories, a ex-BBB compartilhou a emoção que sentiu ao ver a pequena entrando para o centro cirúrgico.
"Ela acabou de entrar no centro cirúrgico! Foi a coisa mais fofa e emocionante que já vi... assim que puder mostro os vídeos para vocês, ela entrou sorrindo e muito em paz e feliz. Está em cirurgia, mamães orem por ela, por favor", disse a famosa.
Ainda recentemente, em seu TikTok, Maíra Cardi comentou que a herdeira passaria por uma cirurgia. Ela contou que Sophia precisava operar para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas, que são tecidos localizados na garganta e atrás do nariz.
É bom lembrar que a famosa espera uma menina com Thiago Nigro. Antes da gravidez atual, ela chegou a perder um menino.
A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais para contar que precisou levar sua filha, Sophia Cardi Aguiar, de seis anos, ao hospital. A menina, que é fruto do seu antigo relacionamento com o cantor e influenciador Arthur Aguiar, estava sentindo dores abdominais.
“Adivinha onde estamos? No hospital com a Sophia […] Ela está com uma dorzinha abdominal. Pode não ser nada, mas pode ser. Eu fui viajar e voltei, e ela está a mesma coisa”, contou a influenciadora, que esteve no Egito há poucos dias com o marido, o influencer Thiago Nigro.
Na unidade médica, Sophia realizou um raio-x e uma ultrassonografia abdominal. Em seguida, o médico explicou o diagnóstico e esclareceu que a dor era causada por fezes acumuladas no intestino. Maíra, então, lembrou que recentemente autorizou a caçula a consumir os lanches servidos no colégio.
“Como contei para vocês, liberamos a Sophia para uma alimentação mais ‘livre’ para melhor adaptação na escola, mas isso já afetou a digestão dela”, avaliou. Em seguida, falou para a filha: “Possivelmente é porque tem muito coco aí. A senhora não está comendo frutas […] Essa coisa aí é cocô. Só está comendo pão e essas coisas e aí tá cheio de cocô”, disse.
