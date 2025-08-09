CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Maíra Cardi se emociona ao ver a filha indo para cirurgia: 'Entrou sorrindo'
Bem-estar e Saúde / Cuidados!

Maíra Cardi se emociona ao ver a filha indo para cirurgia: 'Entrou sorrindo'

Após reaparecer na rede social e avisar que a filha passaria por cirurgia, Maíra Cardi se emociona ao exibir momento de despedida com ela no hospital

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 09/08/2025, às 08h13

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maíra Cardi se emociona ao ver a filha entrando em cirurgia
Maíra Cardi se emociona ao ver a filha entrando em cirurgia - Reprodução/Instagram

A filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Sophia, de seis anos, passará por uma cirurgia neste sábado, 09. Após reaparecer no Instagram com fotos exibindo sua barriga de grávida, a coach e empresária contou que a herdeira seria operada.

Sem dar muitos detalhes, a empresária comentou apenas que ela foi internada nesta sexta-feira, 08, para passar pelo procedimento no dia seguinte. Em seus stories, a ex-BBB compartilhou a emoção que sentiu ao ver a pequena entrando para o centro cirúrgico. 

"Ela acabou de entrar no centro cirúrgico! Foi a coisa mais fofa e emocionante que já vi... assim que puder mostro os vídeos para vocês, ela entrou sorrindo e muito em paz e feliz. Está em cirurgia, mamães orem por ela, por favor", disse a famosa.

Ainda recentemente, em seu TikTok, Maíra Cardi comentou que a herdeira passaria por uma cirurgia. Ela contou que Sophia precisava operar para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas, que são tecidos localizados na garganta e atrás do nariz.

É bom lembrar que a famosa espera uma menina com Thiago Nigro. Antes da gravidez atual, ela chegou a perder um menino.

Filha de Maíra Cardi entra em cirurgia
Filha de Maíra Cardi entra em cirurgia - Foto: Reprodução/Instagram

Outro diagnóstico da filha de Maíra Cardi

A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais para contar que precisou levar sua filha, Sophia Cardi Aguiar, de seis anos, ao hospital. A menina, que é fruto do seu antigo relacionamento com o cantor e influenciador Arthur Aguiar, estava sentindo dores abdominais.

“Adivinha onde estamos? No hospital com a Sophia […] Ela está com uma dorzinha abdominal. Pode não ser nada, mas pode ser. Eu fui viajar e voltei, e ela está a mesma coisa”, contou a influenciadora, que esteve no Egito há poucos dias com o marido, o influencer Thiago Nigro.

Na unidade médica, Sophia realizou um raio-x e uma ultrassonografia abdominal. Em seguida, o médico explicou o diagnóstico e esclareceu que a dor era causada por fezes acumuladas no intestino. Maíra, então, lembrou que recentemente autorizou a caçula a consumir os lanches servidos no colégio.

 “Como contei para vocês, liberamos a Sophia para uma alimentação mais ‘livre’ para melhor adaptação na escola, mas isso já afetou a digestão dela”, avaliou. Em seguida, falou para a filha: “Possivelmente é porque tem muito coco aí. A senhora não está comendo frutas […] Essa coisa aí é cocô. Só está comendo pão e essas coisas e aí tá cheio de cocô”, disse.

Leia também:Maíra Cardi revela como descobriu e 'escondeu' gravidez de Thiago Nigro

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Maira Cardifilha maira cardi

Leia também

Entenda!

Wanessa Camargo - Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo revela crise e psicóloga diz: 'É um medo irracional que pode se generalizar'

Diagnóstico

Faustão - Foto: Reprodução / Instagram

Médico explica o que é a sepse, quadro que atingiu Faustão antes de transplante

LUTO

Arlindo Cruz estava internado em um hospital no Rio - Foto: Reprodução/Instagram

Médico explica sequelas graves que afetaram Arlindo Cruz após o AVC: 'Áreas cerebrais destruídas'

Entenda!

Arlindo Cruz morre aos 66 anos - Reprodução/Instagram

Médico sobre ponto crítico da morte de Arlindo Cruz: 'Não consegue suprir'

RISCOS

O especialista explicou mais detalhes dos efeitos colaterais de Gizelly Bicalho após o uso de anabolizantes - Divulgação

Especialista alerta sobre uso de anabolizantes de Gizelly Bicalho: 'Prejuízos podem ser permanentes'

EMAGRECIMENTO COM SAÚDE

Petra Mattar compartilhou sua rotina de emagrecimento com os fãs - Foto: Reprodução/Instagram

Especialista em neuroemagrecimento explica como vencer o efeito sanfona após relato de Petra Mattar

Últimas notícias

Matteus Amaral mostra seu nariz após cirurgiaEx-BBB Matteus Amaral mostra como ficou seu nariz após plástica
Família de Arlindo Cruz dá detalhes de velório e sepultamentoFamília faz pedido para o velório e sepultamento de Arlindo Cruz
O ator Angelo Paes LemeAngelo Paes Leme reflete sobre paternidade: 'A principal coisa na vida é amar'
Virginia fala sobre voltar com Zé FelipeVirginia fala sobre reconciliação com Zé Felipe: 'Se for da vontade'
Zé Felipe tem reencontro com os filhosZé Felipe tem reencontro emocionante com os filhos após dias separados
Atriz de História de Amor morreu após internação e cirurgia de emergênciaVeterana de História de Amor morreu aos 78 anos após internação de emergência
O Fim do Mercúrio Retrógrado: Como Aproveitar a Virada para Transformar sua Comunicação e AutoestimaO Fim do Mercúrio Retrógrado: Como Aproveitar a Virada para Transformar sua Comunicação e Autoestima
Neymar JrNeymar Jr exibe foto inédita com 3 dos 4 filhos em sua mansão
Maíra Cardi se emociona ao ver a filha entrando em cirurgiaMaíra Cardi se emociona ao ver a filha indo para cirurgia: 'Entrou sorrindo'
Luan PereiraSaiba qual é a previsão para o desempenho de Luan Pereira na Dança dos Famosos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade