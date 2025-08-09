Maíra Cardi mostra a filha chorando após cirurgia e atualiza situação: 'Muita dor'

Em nova aparição, Maíra Cardi mostra como a sua filha, Sophia, está após passar por cirurgia; pequena apareceu chorando de dor
A filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Sophia, de seis anos, passou por uma cirurgia na manhã deste sábado, 09, para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas e já está no quarto do hospital se recuperando. Em seus stories do Instagram, a coach e empresária exibiu a herdeira chorando e comentou como ela está.
Após publicar fotos da pequena indo para o centro cirúrgico e desabafando que ela precisou se sedada depois de sair da operação, a esposa de Thiago Nigro falou que a menina continua sendo sedada para dormir por conta das fortes dores.
Em meio aos choros e reclamações de Sophia, Maíra Cardi deu uma atualização sobre a filha. "Ela ainda está com muita dor, está sedada, mas está com muita dor, a gente está deixando ela assistir coisas que a gente nunca deixaria, que toda mãe não gosta, daqueles vídeos curtos, mas é a única coisa que distrai ela e para de chorar", contou a tática que está usando para acalmá-la quando está acordada.
"Porque se não ela entra em crise de choro e vomita e aí entra em desespero e piora e aí vira o quadro. Aí o médico sedou para ela dormir, mas quando ela acorda, ela acorda e fica chorando então, ela está assistindo aqueles vídeos curtos, que mãe nenhuma gosta", falou sobre a situação.
É bom lembrar que Maíra Cardi está grávida espera uma menina com Thiago Nigro. Antes da gravidez atual, ela chegou a perder um menino.
Grávida de uma menina, Maíra Cardi chamou a atenção ao mostrar como está sua barriga. Nesta sexta-feira, 08, a famosa postou cliques de um ensaio gestante e impressionou com o tamanho de seu abdômen.
Usando looks elegantes, a empresária reapareceu no Instagram, rede social que está mais afastada, e aproveitou os cliques para falar com seus seguidores sobre não postar com frequência. A esposa de Thiago Nigro então atualizou como estão. Veja as fotos e o que ela disse aqui!
