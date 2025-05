Maíra Cardi inclui sua filha na gestação e psicóloga explica por que esse gesto é tão importante

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira analisa atitude de Maíra Cardi e dá orientações para famílias que esperam um novo bebê

Maíra Cardi (41) emocionou os seguidores ao compartilhar, por meio do Instagram, detalhes da primeira ultrassonografia do bebê que espera com o marido, o coach de finanças Thiago Nigro (34). A empresária, que já é mãe de Sophia (6), fruto do antigo relacionamento com o ator Arthur Aguiar (36), publicou vídeos e fotos da reação da filha ao acompanhar esse momento tão especial da gestação.

No registro, a primogênita da coach de emagrecimento aparece encantada ao ouvir os batimentos cardíacos da irmã e até beija a tela do exame, demonstrando um carinho que tocou os fãs. “Ela vai ser uma irmãzona incrível! Muito amor nessa família”, escreveu uma seguidora. E não foi só o público que se emocionou com a cena: especialistas também destacam a importância desse tipo de participação para o desenvolvimento emocional das crianças.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira diz que atitudes como a de Maíra são extremamente benéficas e podem fazer toda a diferença no processo de adaptação da criança ao novo cenário familiar. “Trazer a criança mais velha para participar da gestação desde o início é uma maneira muito rica de fortalecer vínculos e evitar que ela se sinta excluída. Quando os pais envolvem o filho mais velho nas consultas, nas conversas e nos preparativos para a chegada do bebê, eles transmitem uma mensagem clara: ‘você continua sendo importante e amado aqui’”, ressalta.

Letícia reforça que a forma como os pais lidam com essa transição influencia diretamente no comportamento e nas emoções da criança. “É essencial que os pais conversem com a criança de forma clara e acolhedora, explicando o que está acontecendo, o que muda com a chegada do bebê, mas também reforçando o amor que continuará o mesmo. Criança precisa de previsibilidade e afeto — e isso começa com uma comunicação transparente”, fala.

CRIAR MOMENTOS E CONEXÃO

Outro ponto importante, segundo a psicóloga, é criar momentos de conexão entre o filho mais velho e o bebê ainda na barriga. “Deixar que a criança toque a barriga, escolha roupinhas ou até ajude a montar o quartinho são formas práticas de envolvimento que fazem com que ela se sinta parte da chegada desse novo membro. Isso ajuda a despertar o carinho e o senso de responsabilidade”, salienta.

A especialista também destaca que é fundamental validar os sentimentos do filho mais velho ao longo da gestação e, especialmente, após o nascimento. “É absolutamente natural que surjam sentimentos de ciúmes, insegurança ou até raiva. O mais importante é não ignorar ou reprimir essas emoções. Os pais devem acolher e mostrar à criança que é normal sentir tudo isso. Esse acolhimento é o que fortalece o vínculo e promove segurança emocional”, pontua.

Além disso, manter momentos exclusivos com o filho mais velho é uma forma eficaz de preservar a relação afetiva já existente. “Mesmo com a chegada do bebê, é muito importante que os pais reservem um tempo para ficar a sós com o filho mais velho. Pode ser uma atividade simples, como brincar, contar histórias ou sair para passear. Essa atenção individualizada faz com que ele continue se sentindo visto e amado”, ensina.

Por fim, Letícia elogia a forma como a influenciadora Maíra Cardi tem conduzido essa nova gravidez publicamente: “Quando figuras públicas compartilham essas experiências com tanta sensibilidade e verdade, elas também cumprem um papel social, ao inspirar outras mães e pais a olharem com mais empatia e consciência para o processo de transição familiar. A atitude da Maíra mostra que o amor não se divide, ele se multiplica”.

