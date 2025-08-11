CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Maíra Cardi fica doente após a filha passar por cirurgia: 'Para piorar'
Bem-estar e Saúde / Desabafo

Maíra Cardi fica doente após a filha passar por cirurgia: 'Para piorar'

A empresária Maíra Cardi usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre sua saúde após voltar para a casa com a filha, Sophia

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/08/2025, às 07h29

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maíra Cardi e Sophia
Maíra Cardi e Sophia - Foto: Reprodução/Instagram

A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais neste domingo, 10, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde após voltar para a casa com a filha, Sophia, de seis anos, que passou por uma cirurgia para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas.  No vídeo, a artista contou que acabou pegando uma gripe durante o período em que esteve no hospital.

"Chegamos em casa. Dois dias sem dormir e a gente está o bagaço. Para piorar, eu peguei uma gripe violenta no hospital. Não sei o que é e não sei que gripe é. Então, eu estou de máscara porque, Deus me livre, se eu passo isso para a Sofia, que está em recuperação", lamentou ela.

Que complementou: "Então, eu faço tudo de máscara, o que é uma bênção, porque me dá falta de ar pra caramba. Eu, já grávida, já fico com falta de ar e, ainda de máscara... E dois dias sem dormir. Gente, eu estou só o bagaço".

Em seguida, contou como está a filha. "Sofia está tomando água, pelo menos, e hoje foi o primeiro dia que ela começou a tomar leite de coco, mas não comeu nada ainda, e é isso. Vida que segue. Amanhã eu dou mais satisfações para vocês, porque eu estou só o bagaço."

A cirurgia de Sophia

Após a menina sair do procedimento, a famosa compartilhou em sua rede social alguns registros dela no hospital e atualizou o estado de saúde da garota. "O procedimento foi um sucesso e a equipe, simplesmente brilhante, me impressionou demais. Mas, ao acordar, ela sentia muita dor, gritava por ajuda, chorava muito… e acabou vomitando bastante. Por isso, os médicos optaram por sedá-la para que pudesse descansar e aliviar o sofrimento, junto aos medicamentos para dor", contou o que aconteceu. Leia mais aqui.

Vale lembrar que Sophia Cardi é fruto da antiga união de Maíra com o ator e cantor Arthur Aguiar. Além da menina, a coach também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, de seu primeiro casamento e está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro.

Veja também: Grávida, Maíra Cardi reaparece na rede social e choca com barrigão

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

maíra cardi
Mayra Cardi Mayra Cardi   

Leia também

SAIBA MAIS!

Elenco da Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução/Globo

Médico aponta suplementos aliados para competidores da Dança dos Famosos: 'Auxiliam'

ENTENDA!

O jornalista Tiago Leifert - Foto: Reprodução/Instagram @tiagoleifert

Médica explica tratamento de doença que fez Tiago Leifert perder 10 kg: 'Informação'

ENTENDA!

O cantor Ozzy Osbourne - Foto: Getty Images

Médica explica termos do atestado de óbito de Ozzy Osbourne: 'Agrava a situação'

ENTENDA!

A cantora Ivete Sangalo - Foto: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

Médica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'

Recuperação

Arthur Aguiar com os filhos, Sophia e Gabriel - Foto: Reproduão / Instagram

Arthur Aguiar mostra reencontro com a filha após cirurgia: 'Vai ficar boa'

ENTENDA!

A apresentadora Luciana Gimenez - Foto: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

Médica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'

Últimas notícias

Bruna Marquezine exibe fotos do casamento de Giovanna e GagliassoBruna Marquezine exibe fotos do 2º casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso
Arlindo Cruz e Flora CruzFilha de Arlindo Cruz fala sobre sepultamento no Dia dos Pais: 'Último juntos'
César Tralli com irmã, GabrielaCésar Tralli relembra cuidados com a irmã, Gabriela, que faleceu aos 40 anos: 'Precisei'
Sandra Gadelha se reúne com Gilberto GilMãe de Preta Gil se reúne com a família de Gilberto Gil em data especial
Maíra Cardi e SophiaMaíra Cardi fica doente após a filha passar por cirurgia: 'Para piorar'
Pedro Leonardo e LeonardoFilho de Leonardo lamenta ausência no Dia dos Pais com o cantor: 'Uma pena'
Gilberto Gil no FantásticoGilberto Gil fala da morte da filha Preta Gil: ‘Foi muito duro’
Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casaBolo personalizado e mais: Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casa
Poliana Rocha se pronuncia após vídeo de Margareth SerrãoPoliana Rocha se pronuncia após vídeo da mãe de Virginia: 'Respeito'
Jéssica Beatriz reage ao ver vídeo da mãe de VirginiaJéssica Beatriz defende Zé Felipe após vídeo da mãe de Virginia: 'Pai é pai'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade