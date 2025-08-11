Maíra Cardi fica doente após a filha passar por cirurgia: 'Para piorar'

A empresária Maíra Cardi usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre sua saúde após voltar para a casa com a filha, Sophia

A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais neste domingo, 10, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde após voltar para a casa com a filha, Sophia, de seis anos, que passou por uma cirurgia para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas. No vídeo, a artista contou que acabou pegando uma gripe durante o período em que esteve no hospital.

"Chegamos em casa. Dois dias sem dormir e a gente está o bagaço. Para piorar, eu peguei uma gripe violenta no hospital. Não sei o que é e não sei que gripe é. Então, eu estou de máscara porque, Deus me livre, se eu passo isso para a Sofia, que está em recuperação", lamentou ela.

Que complementou: "Então, eu faço tudo de máscara, o que é uma bênção, porque me dá falta de ar pra caramba. Eu, já grávida, já fico com falta de ar e, ainda de máscara... E dois dias sem dormir. Gente, eu estou só o bagaço".

Em seguida, contou como está a filha. "Sofia está tomando água, pelo menos, e hoje foi o primeiro dia que ela começou a tomar leite de coco, mas não comeu nada ainda, e é isso. Vida que segue. Amanhã eu dou mais satisfações para vocês, porque eu estou só o bagaço."

Maíra Cardi faz desabafo após cirurgia da filha pic.twitter.com/fob6RC6Cea — CARAS Brasil (@carasbrasil) August 11, 2025

A cirurgia de Sophia

Após a menina sair do procedimento, a famosa compartilhou em sua rede social alguns registros dela no hospital e atualizou o estado de saúde da garota. "O procedimento foi um sucesso e a equipe, simplesmente brilhante, me impressionou demais. Mas, ao acordar, ela sentia muita dor, gritava por ajuda, chorava muito… e acabou vomitando bastante. Por isso, os médicos optaram por sedá-la para que pudesse descansar e aliviar o sofrimento, junto aos medicamentos para dor", contou o que aconteceu. Leia mais aqui.

Vale lembrar que Sophia Cardi é fruto da antiga união de Maíra com o ator e cantor Arthur Aguiar. Além da menina, a coach também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, de seu primeiro casamento e está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro.

Veja também: Grávida, Maíra Cardi reaparece na rede social e choca com barrigão