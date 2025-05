Maíra Cardi faz alerta após revelar decisão envolvendo diagnóstico do filho

A coach Maíra Cardi deixou um alerta ao revelar que decidiu não medicar o filho mais velho após descobrir diagnóstico do menino

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi falou publicamente pela primeira vez sobre um assunto relacionado ao filho mais velho, Lucas Cardi, de 24 anos. Por meio de um vídeo, a famosa revelou que o primogênito, fruto de seu primeiro casamento, recebeu diagnóstico de dislexia e hiperatividade ainda na infância.

De acordo com Maíra, a decisão de tornar o assunto público aconteceu após ela se deparar com o depoimento de uma outra mãe a respeito da condição. Ainda segundo a coach, a mulher do vídeo contava que filho gostaria de 'voltar a ser ele mesmo' após anos de medicação.

A famosa, então, explicou detalhes do diagnóstico de Lucas e revelou que decidiu, por conta própria, suspender o uso de medicamentos do menino após notá-lo 'diferente' devido aos efeitos colaterais. "Quando o Lucas tinha uns 8 anos, eu levei ele na ABD (Associação Brasileira de Dislexia) e ele passou por 16 profissionais", relatou.

"Fiz toda a bateria de exames. Ele foi diagnosticado com dislexia e hiperatividade. Eu, uma mãe muito nova e desesperada, ao mesmo tempo que não queria dar remédio, não tinha todo o conhecimento. Eu dei um dia de remédio para ele vi que ele ficou esquisito, estranho", continuou.

Depois de parar com a medicação, Maíra contou que passou a buscar outros métodos que pudessem ajudá-lo. "Não me arrependo, faria tudo de novo. Não queria que ele ficasse dependente dos remédios", disse ela.

Apesar de ter compartilhado sua experiência pessoal, a famosa deixou um alerta sobre o assunto e ressaltou a importância de buscar um profissional da área antes de interromper qualquer medicação. " Não suspenda nenhum medicamento sem o acompanhamento de um médico ou profissional da saúde de sua confiança! ", escreveu.

"Aqui estou contando minha experiência pessoal e informando vocês. Caso alguém se identifique, consultem, procurem opiniões de profissionais!", completou Maíra Cardi.

Maíra faz alerta após relatar diagnóstico do filho - Reprodução/Instagram

Como Maíra Cardi lidou com o diagnóstico do filho?

Ainda durante o relato, a coach explicou como lidou com o diagnóstico de Lucas Cardi após decidir não medicá-lo mais. De acordo com Maíra, o filho mais velho "aprendeu a controlar a hiperatividade e hoje é super calmo".

" Tivemos que ter mais paciência, mais atenção com ele, buscar métodos adicionais, falar na escola para eles se adaptarem a forma de aprendizado dele, não o contrário. Repetindo: isso não é certo ou errado, vai de cada mãe, profissional da saúde e criança envolvido! Somos todos diferentes. E o mesmo tratamento pode ser bom para uma criança e não tão bom para outra", declarou Maíra Cardi.

Vale lembrar que além de Lucas, a famosa também é mãe de Sophia Cardi, de 6 anos, de sua antiga relação com o ator e cantor Arthur Aguiar. Maíra ainda está à espera de mais uma menina, que não teve o nome revelado, fruto da atual união com o empresário Thiago Nigro.

