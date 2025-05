Maíra Cardi fala pela primeira vez sobre diagnóstico do filho mais velho

Maíra Cardi explicou como lidou com o diagnóstico do filho mais velho, descoberto aos 8 anos de idade, ao decidir não medicá-lo

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi usou as redes sociais para conversar com os seguidores a respeito de um assunto nunca abordado por ela antes. Nesta quarta-feira, 28, a famosa revelou que seu filho mais velho, Lucas Cardi, de 24 anos atualmente, foi diagnosticado com dislexia e hiperatividade ainda na infância.

Maíra iniciou seu relato explicando que decidiu falar sobre o assunto após se deparar com o depoimento de uma outra mãe a respeito da condição. De acordo com a coach, a mulher informou que o filho gostaria de 'voltar a ser ele mesmo' após anos de medicação.

" Meu filho Lucas tem, diagnosticado, dislexia e hiperatividade. Eu nunca tinha falado [sobre o assunto], e é uma coisa muito importante, principalmente para várias mães que recebem o diagnóstico às vezes e acha que não tem solução, ou que o filho não vai ter uma vida comum", declarou ela.

"Quando o Lucas tinha uns 8 anos, eu levei ele na ABD (Associação Brasileira de Dislexia) e ele passou por 16 profissionais. Fiz toda a bateria de exames. Ele foi diagnosticado com dislexia e hiperatividade. Eu, uma mãe muito nova e desesperada, ao mesmo tempo que não queria dar remédio, não tinha todo o conhecimento. Eu dei um dia de remédio para ele vi que ele ficou esquisito, estranho", continuou.

Em seguida, Maíra Cardi contou que decidiu interromper a medicação do herdeiro após notá-lo diferente e, com isso, passou a buscar outros métodos que pudessem ajudar o menino. "Não me arrependo, faria tudo de novo. Não queria que ele ficasse dependente dos remédios", disse ela.

"Com o tempo ele aprendeu a controlar a hiperatividade dele e hoje é super calmo, e nunca tomou nada. Estou dizendo que eu decidi não dar o remédio e arcar com as consequências de não dar", completou a coach. Por fim, Maíra explicou como lidou com o diagnóstico de Lucas Cardi após decidir não medicá-lo mais.

" Tivemos que ter mais paciência, mais atenção com ele, buscar métodos adicionais, falar na escola para eles se adaptarem a forma de aprendizado dele, não o contrário. Repetindo: isso não é certo ou errado, vai de cada mãe, profissional da saúde e criança envolvido! Somos todos diferentes. E o mesmo tratamento pode ser bom para uma criança e não tão bom para outra", concluiu.

