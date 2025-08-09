Maíra Cardi desabafa ao ver a filha ser sedada após cirurgia: 'Chorava muito'

Após ver a filha passar por cirurgia com anestesia geral e sedação pós-operatória, Maíra Cardi desabafa e revela como Sophia está

A filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Sophia, de seis anos, passou por uma cirurgia na manhã deste sábado, 09. Após a menina sair do procedimento, a famosa compartilhou em sua rede social alguns registros dela no hospital e atualizou o estado de saúde da garota.

A coach então desabafou sobre ter ficado bastante preocupada ao ver a herdeira recebendo anestesia geral. Apesar de ter sido um procedimento simples para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas, Sophia acabou acordando bastante agitada e precisou ser sedada, o que deixou a ex-BBB ainda mais preocupada.

"Meu coração de mãe está sangrando! Ela passou por cirurgia agora há pouco… e, apesar de ser um procedimento simples, a anestesia geral sempre nos apavora. Ela entrou na sala de cirurgia sorrindo e muito calma. O procedimento foi um sucesso e a equipe, simplesmente brilhante, me impressionou demais. Mas, ao acordar, ela sentia muita dor, gritava por ajuda, chorava muito… e acabou vomitando bastante. Por isso, os médicos optaram por sedá-la para que pudesse descansar e aliviar o sofrimento, junto aos medicamentos para dor ", contou o que aconteceu.



"Agora, ela está dormindo, e eu sigo em constante oração para que acorde mais tranquila e sem dor.

Meu coração de mãe está dilacerado. Assistir minha filha gritar, chorar e me pedir: “Mãe, está doendo muito, eu não estou aguentando, faz alguma coisa… eu não consigo respirar”, me fez sentir a impotência de não poder controlar o que mais importa. Foi um lembrete doloroso da nossa insignificância e vulnerabilidade. Isso nos faz repensar tantas coisas… o que realmente importa… o valor inestimável de ter saúde", compartilhou a experiência.



"Apesar de toda a dor, ela está bem. A equipe foi impecável, transmitindo segurança e cuidado desde o início. Gravei um vídeo dos preparativos e da entrada dela no centro cirúrgico amanhã, compartilho na outra rede, onde sou Cardi Nigro. Obrigada pelas orações! Toda honra e glória a Ele, o dono de todas as coisas. Que meu coração de mãe desesperado se acalme", disse.

É bom lembrar que Maíra Cardi está grávida espera uma menina com Thiago Nigro. Antes da gravidez atual, ela chegou a perder um menino.

