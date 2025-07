Mãe de Virginia Fonseca passa por cirurgia na região dos olhos e médico alerta: 'Cuidados'

Na última semana, Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, usou suas redes sociais para compartilhar o resultado de sua cirurgia de blefaroplastia

No dia 3 de julho, Margareth Serrão (59) chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais ao compartilhar o resultado de uma cirurgia que realizou. A mãe de Virginia Fonseca (26) foi submetida a uma blefaroplastia, um procedimento para remover o excesso de pele e gordura ao redor dos olhos. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora digital mostrou seu entusiasmo com a mudança no rosto.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Thiago Pizarro explica que a blefaroplastia é uma cirurgia plástica das pálpebras, feita para remover o excesso de pele e gordura da região dos olhos. "Com o tempo, é natural que a pele ao redor dos olhos perca elasticidade e firmeza, o que pode causar aquele aspecto de pálpebras caídas ou bolsas sob os olhos, dando uma aparência de cansaço ou envelhecimento", diz.

Em seus Stories do Instagram, Margareth Serrão explicou que sua decisão de passar pelo procedimento estava relacionada com o fato de seu olho direito ser menos que o esquerdo. Com isso, o especialista destaca que um dos principais objetivos da blefaroplastia é rejuvenecer essa área do rosto, sem alterar a expressão natural da pessoa.

À CARAS Brasil, o oftalmologista aponta que a recuperação de uma cirurgia como a realizada pela mãe de Virginia Fonseca costuma ser tranquila: "Nos primeiros dias é comum um pouco de inchaço e roxidão ao redor dos olhos, mas isso vai diminuindo gradativamente. Recomendo repouso com compressas frias nas primeiras 48 horas, evitar sol, esforço físico e, claro, seguir à risca as orientações pós-operatórias".

"Os pontos normalmente são retirados entre o 5º e o 7º dia, e em torno de 10 a 15 dias o paciente já pode retomar suas atividades, ainda que com alguns cuidados. O resultado definitivo pode ser observado após algumas semanas, mas os benefícios já começam a aparecer logo no primeiro mês", finaliza.

