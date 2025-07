Mãe de Virginia, Ana Paula Siebert e outras aderiram: médica explica cirurgia feita por famosas

Mãe de Virginia passou por cirurgia nos olhos recentemente; veja o que é o procedimento e relembre outras famosas que também já realizaram a técnica

Mãe da influenciadora Virginia Fonseca, Margareth Serrão, passou recentemente por uma cirurgia de blefaroplastia, um procedimento que visa remover o excesso de pele ou gordura das pálpebras. Em suas redes sociais, ela compartilhou a experiência com seguidores, mostrando o rosto ainda em processo de recuperação e explicando que a intervenção foi necessária porque seus olhos eram muito fechados.

A cirurgia, além de promover o rejuvenescimento do olhar, também pode ser indicada quando o excesso de pele interfere na qualidade de vida, como explica a oftalmologista Ingrid Haubert, especialista em plástica ocular da Santa Casa de São José dos Campos:

"Ela é indicada quando o paciente apresenta esse excesso de pele, seja por incômodo estético, como quando a maquiagem borra ou não aparece direito, por assimetria nas pálpebras ou até mesmo quando o excesso de pele compromete o campo de visão".

Outras famosas que aderiram à blefaroplastia

Margareth não é a única a passar pela blefaroplastia. Outras celebridades também recorreram ao procedimento. Entre elas, estão a atriz Letícia Spiller, a influenciadora Ana Paula Siebert, a mãe de Viih Tube, Viviane Di Felice e Poliana Rocha, que revelaram os motivos para realizar a cirurgia.

A esposa de Leonardo, por exemplo, disse que percebeu que as pálpebras estavam caídas e resolveu se submeter à cirugia. Já Viviane Di Felicerelatou: "Sim, eu fiz. E faria tudo de novo. Depois do facelift deep plane com células-tronco e da blefaroplastia, eu me reconheci de novo. Ou melhor… me reencontrei com a minha melhor versão. Natural, leve, sem exageros".

Letícia Spiller realizou a intervenção em 2015. À época, a atriz afirmou ter feito o procedimento em suas pálpebras inferiores. Ela explicou que o excesso de gordura no local ficava aparente em fotos, porém, ela fez questão de que a mudança fosse sutil, já que tinha "medo de plástica".

Recuperação e cuidados

Com o avanço das técnicas, a blefaroplastia se tornou um procedimento cada vez mais seguro e com tempo de recuperação reduzido. "Atualmente, contamos com equipamentos e técnicas que oferecem resultados bastante satisfatórios, como o laser de CO₂, que permite tratar a pele do paciente e realizar uma cirurgia com mínimo ou nenhum sangramento. Durante o procedimento, também é possível utilizar medicações que promovem o rejuvenescimento e auxiliam na cicatrização", explica a especialista Ingrid Haubert.

Após a cirurgia, é importante seguir à risca as orientações médicas, como o uso de compressas frias, evitar exposição solar e manter o repouso adequado. Segundo Haubert, "com menor sangramento e menos inchaço, a recuperação tende a ser mais tranquila e ágil, desde que o paciente siga corretamente os cuidados recomendados após a cirurgia".

