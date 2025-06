Mãe de Vanessa Lopes passa por cirurgia íntima e médica alerta: 'Possíveis riscos'

Lica, mãe da influenciadora Vanessa Lopes, contou nas redes sociais que passou por uma ninfoplastia; entenda mais sobre a cirurgia

Liziane Lopes (45), mãe da influenciadora e ex-BBB Vanessa Lopes (23), usou seu perfil do Instagram nesta segunda-feira, 2, para falar sobre o pós-operatório de procedimento ínitmo que realizou. Lica, como também é conhecida, se submeteu a uma ninfoplastia, cirurgia que reduz e remodela os pequenos lábios vaginais.

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fernanda Nassar explica que a ninfoplastia é indicada principalmente quando o problema afeta o cotidiano da paciente. Ela ainda reforça que, para pacientes que decidam fazer o procedimento como a mãe de Vanessa Lopes, é importante estar informado sobre a cirurgia .

"A decisão deve ser tomada com base em informações claras e realistas sobre os benefícios e possíveis riscos do procedimento", diz a fundadora da Clínica La Femme em São Paulo. "A cirurgia é indicada, principalmente, em situações em que a mulher percebe que existem dificuldades para o dia a dia."

Nassar diz que os incômodos podem ser desde usar uma roupa e ficar marcando, sentir dor, alterações no odor e suor, até aparecimento de corrimento, ter dor nas relações sexuais e desconfortos para fazer atividades físicas. Ela explica que, além disso, a ninfoplastia também pode ajudar com questões emocionais e psicológicas.

"Algumas mulheres acabam não ficam muito confortáveis em ter o excesso de pele no sentido visual e optam por fazer a cirurgia íntima, porque acreditam que retirando o excesso de pele vão se sentir mais seguras e ter menos vergonha no momento de intimidade. A cirurgia também pode facilitar a higienização da região íntima, prevenindo infecções e melhorando a saúde local, evitando o acúmulo de secreções e urina."

A mãe de Vanessa Lopes explicou, em seus Stories do Instagram, que já desejava fazer a cirurgia há cerca de um ano. "Eu já estava pensando em fazer desde o ano passado. Eu estava querendo fazer há um ano. Cheguei a fazer um laser e fiquei de repouso. Mas, por conta de viagens, treinos e eu não querer ficar parada, eu tava adiando."

"Tenho que me cuidar por completo", acrescentou ela, que deu detalhes do procedimento. "O procedimento não precisa ser feito em hospital porque é com anestesia local. Eu estava muito nervosa. Tenho que me cuidar, né? Fiz também laser interno para a incontinência urinária. É um procedimento tranquilo, que vai me trazer um conforto maior."

QUEM É LICA LOPES?

Liziane Lopes Ramalho, mais conhecida como Lica Lopes, acumula 1 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram. Empreendedora e influenciadora, ela se destacou ao trazer para o público conteúdos voltados para sua família e rotina fitness.

