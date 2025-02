Mãe de Thaynara OG é internada e filha revela o diagnóstico

Thaynara OG preocupa os fãs ao contar que sua mãe ficou internada por uma semana após ter uma crise de ausência e sintomas respiratórios em viagem da família

A influenciadora digital Thaynara OG contou que sua mãe ficou uma semana internada em um hospital após preocupar a família com seu estado de saúde. A jovem contou que a mãe teve uma crise de ausência e enjoos durante uma viagem . Com isso, os médicos decidiram interná-la para investigar as hipóteses.

Com a alta hospitalar da mãe, Thaynara contou que a mãe foi diagnosticada com broncopatia , que é o termo usado para doenças que atingem as vias aéreas. Agora, a senhora seguirá com os cuidados em casa.

"Mamãe teve alta hoje. A entrada na internação dela foi quarta-feira passada. E ela está com uma broncopatia. Precisou de todos esses dias para investigar melhor. Na viagem que a gente fez, todo mundo ou ficou com sinusite por conta da mudança de tempo. Mas mamãe OG bateu diferente e ela chegou a ficar mais fragilizada, teve uma crise de ausência - não desmaiou, mas perdeu a consciência um pouco, vomitou na viagem. Quando voltamos, isso se repetiu. Por ela ser idosa e ter outros problemas de saúde, a internação foi o mais indicado para fazer todos os exames e descartar qualquer problema de cabeça, coração e qualquer outra hipótese mais grave. Agora ela recebeu a alta e segue a recuperação em casa”, disse ela.

Então, Thaynara ainda completou: "Pela idade dela e outros problemas que ela tem, foi melhor internar para descartar qualquer hipótese mais grave neurológica/cardiológica. Então, a diva vai continuar o tratamento em casa, pois já está respirando melhor e com menos cansaço. Vai ficar quietinha e sem aloprar nos próximos dias”.

Thaynara OG surge de biquíni neon

Thaynara OG arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de sua viagem. Ela esteve em Salvador, na Bahia, recentemente e aproveitou o dia de sol para renovar seu bronze.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital surgiu na varanda de um hotel, com uma linda paisagem ao fundo, usando um biquíni verde neon e com uma saída de praia com recortes ousados na lateral, deixando em destaque suas coxas. Além disso, ela completou o look com óculos escuros.

Já na legenda da publicação, ela apenas escreveu: "Salvador", e acrescentou um emoji de coração e outro com carinha de apaixonada.

