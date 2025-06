Mãe de Poliana Rocha recebe diagnóstico após consulta com médico em casa

Poliana Rocha revela que médico fez consulta em casa para sua mãe e expõe qual foi o diagnóstico: ‘Agradecendo a Deus'

A jornalista Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, surpreendeu ao contar que sua mãe recebeu a visita de um médico para uma consulta em casa nesta terça-feira, 3. A estrela contou que percebeu que a mãe estava com uma tosse estranha e decidiu procurar ajuda médica.

Com isso, a mãe de Poliana foi diagnosticada com Influenza A, que é um tipo de gripe - uma infecção aguda do sistema respiratório. Agora, a senhora já está medicada e sendo cuidada pela família.

"Estou aqui de máscara porque influenza, né, vírus… Eu tenho contato com as crianças e quero me proteger e deixar as crianças sempre bem protegidas. Até de joelhos eu estava, agradecendo demais a Deus por minha mãe estar aqui. Porque ela veio no domingo - Leo passou lá e pegou - e já pensou se ela estivesse em Belo Horizonte? Ela falou que estava achando que era uma tosse qualquer”, disse ela.

E completou: "Tinha ido na farmácia e o farmacêutico passou um xarope. Ela estava tomando, mas não estava melhorando. Eu notei que era uma tosse que estava realmente meio estranha, já tomei todas as providências e constatamos a Influenza A, já está super medicada e super assistida por profissionais maravilhosos que Deus colocou no nosso caminho”.

Poliana Rocha celebra a festa da neta Maria Alice

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, também postou fotos da festa de Maria Alice. Após o marido compartilhar os cliques do evento, que não permitia o uso de celulares, a influenciadora digital fez um álbum em sua rede social para exibir alguns momentos de sua família.

A loira abriu a publicação com um clique dela ao lado do esposo e da mãe, Eponina Rocha. Depois, a famosa exibiu Zé Felipe com a anivesariante e com os outros filhos. Por último, Poliana Rocha fechou o álbum com toda a família reunida com a de Virginia Fonseca.

"Colecionando momentos de uma festa linda! Nossa tota ALICE merece muito, ela é muito especial!", escreveu a vovó coruja na legenda da publicação.

Além de Leonardo postar fotos da festa de Maria Alice, Virginia Fonseca também compartilhou clique inéditos do evento e mostrou o clima que estava entre eles no local após dias do anúncio do fim de seu casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Leia também: Poliana Rocha comenta proibição na festa da filha de Virginia e Zé Felipe: 'Todo mundo'