Mãe de Neymar passa por rejuvenescimento e especialista alerta: 'Exige cuidado'

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, investe em harmonização completa e especialista alerta sobre exageros nos procedimentos em entrevista à CARAS

Nadine Gonçalves (58), mãe do jogador Neymar Jr. (33) surpreendeu ao exibir o resultado de um novo tratamento estético de rejuvenescimento facial. As imagens do antes e depois mostram claramente as mudanças no rosto da empresária, que apostou em um protocolo completo de harmonização facial para suavizar marcas da idade.

O procedimento incluiu preenchimento labial, contorno no queixo (mento) e na fossa canina, rinomodelação suave e aplicação de toxina botulínica. Para entender o impacto dessas transformações, a CARAS Brasil conversou com Denize Peruzzo, especialista em harmonização facial, que analisou os cuidados e os limites envolvidos nesse tipo de intervenção estética.

O que foi feito no rosto de Nadine?

Segundo a profissional, o tratamento foi composto por um protocolo que reúne diferentes técnicas: "O protocolo inclui fios de PDO (com efeito lifting leve), preenchimento com ácido hialurônico (para contorno e sustentação da face) e toxina botulínica (para suavizar rugas de expressão)", explica Denize.

Mas ela alerta: apesar de eficaz, o segredo para um bom resultado está no equilíbrio: "Essa combinação pode, sim, entregar resultados muito naturais — desde que haja cautela na quantidade de preenchimento, para evitar exageros que deixem o rosto volumoso demais ou com traços artificiais", afirma.

E o famoso “efeito lifting” sem cirurgia? Funciona mesmo?

A promessa de rejuvenescimento sem bisturi é um desejo comum, mas a especialista faz um alerta importante: "'Efeito lifting' exige cuidado. É importante destacar que procedimentos não cirúrgicos promovem efeitos sutis, temporários e muitas vezes preventivos", explica Denize. "O tão desejado ‘efeito lifting’ precisa ser analisado com responsabilidade", reforça.

"Se há excesso de pele ou queda significativa dos tecidos, muitas vezes a melhor opção é a cirurgia, com os tratamentos estéticos entrando depois como manutenção dos resultados — já que o processo de envelhecimento não para", conclui.

Resultado natural exige planejamento

Denize também destaca que não existe receita pronta quando o assunto é estética facial. Cada rosto precisa ser tratado de forma única: "Cada rosto, uma história e um plano personalizado. Hoje temos inúmeras alternativas para alcançar resultados como o da Nadine. Mas é essencial lembrar que todo tratamento deve ser individualizado, respeitando o tempo, a realidade e as possibilidades de cada paciente. É possível realizar um plano mais intenso e rápido ou dividir as etapas para um resultado progressivo", ressalta.

"O mais importante é alinhar bem expectativas, indicações e objetivos reais para que o tratamento seja eficaz e, acima de tudo, natural", finaliza.

