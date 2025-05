Mãe de Neymar Jr surge em foto no hospital com a filha

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves aparece em foto no leito de hospital junto com a filha caçula, Rafaella Santos

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves está hospitalizada de São Paulo. Neste domingo, 18, a filha dela, Rafaella Santos, exibiu uma foto da mãe deitada em uma cama de hospital.

As duas apareceram sorridentes na selfie feita no quarto. Porém, elas não revelaram o motivo para Nadine ter precisado de cuidados médicos.

Na legenda, Rafaella apenas disse: “Um dos meus melhores momentos, ela! PS: ela está bem”.

Nadine Gonçalves e Rafaella Santos

Rumores de separação de Rafaella Santos e Gabigol

Irmã de Neymar Jr, a influencer Rafaella Santos estaria solteira novamente. De acordo com o Portal Leo Dias, ela terminou o namoro com o jogador de futebol Gabigol após cerca de seis meses de relacionamento. A publicação apontou que eles se separaram por causa de rumores de traição e festas do jogador em Belo Horizonte, Minas Gerais.

No entanto, Gabigol desmentiu os rumores em um desabafo na internet. “Mais uma vez, me vejo na obrigação de vir à público para negar uma reportagem que expõe, de forma irresponsável, aspectos da minha vida pessoal”, disse ele.

E completou: “Foi publicada hoje uma matéria com informações distorcidas e completamente falsas. Entendo que figuras públicas estejam mais expostas, mas isso não justifica a propagação de mentiras. Meu relacionamento diz respeito apenas a mim e à minha companheira. Tudo o que envolve sua continuidade ou não foi conversado e decidido entre nós, com respeito e maturidade”.

Vale lembrar que Gabigol e Rafaella vivem um relacionamento entre idas e vindas desde 2017. Eles já tiveram algumas separações e a última reconciliação aconteceu em dezembro de 2024.