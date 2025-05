Mãe de Isis Valverde faz relato um ano após cirurgia para retirar câncer: ‘Ainda muito perdida’

Mãe da atriz Isis Valverde, a pedagoga Rosalba Nable usou as redes sociais para compartilhar um relato sobre sua luta contra um câncer de mama

Mãe da atriz Isis Valverde, a pedagoga Rosalba Nable usou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, para compartilhar um relato sobre sua luta contra um câncer de mama. No texto, ela relembrou a cirurgia de 12 horas que realizou há um ano para a retirada de um nódulo no seio e de linfonodos na axila esquerda, além de contar como tem se sentido desde então.

"Há exatamente um ano atrás eu estava sendo levada a um centro cirúrgico por 12 horas para extração de um nódulo no seio e de quatro linfonodos já contaminados na axila esquerda, além da extração das duas próteses de silicone. Após, 8 ciclos de quimioterapia e 15 de radioterapia. Hoje, um ano depois, cá estou eu, ainda muito perdida e confusa e vivendo momentos de muita tensão e medo, nos exames de três em três meses", iniciou ela.

"Eu não teria aqui a levianice de dizer que superei. Não superei. E até já me dizem que certas coisas não são importantes… Até concordo que não deveriam ser tão importantes… Mas são! Não é só um cabelo. Não é só um seio. Não é só um câncer que foi descoberto no momento certo. Não é só questão de agradecer. Não é só questão de ser forte. Tão fácil para quem está de fora e não viveu. Não chorou. Não sofreu na pele", continuou.

Em seguida, confessou: "Para algumas coisas, não existe tempo ou como se preparar. A tempestade vem, enlouquecida e furiosa e te pega desprevenida. Hoje me descubro em remissão e ainda a procura de mim. Mas, como dizem (em tom de consolo, como se ele houvesse) - uma sobrevivente do próprio caos. Só sei que quando o passado me chama, eu continuo caminhando. Há contendas que só são vencidas quando temos coragem de abandoná-las. E, na guerra contra o câncer, a verdadeira vitória é seguir em frente".

“Finalmente, peço a todos que ficaram do meu lado (se um dia eu esquecer de agradecer; se eu estiver tão feliz a ponto de não lembrar que vivi a pior fase da minha história e que vocês cuidaram de mim, enxugaram as minhas lágrimas) que VISITEM o meu coração, toda a minha devoção está guardada lá.”

Por fim, ela agradeceu o apoio dos fãs e incentivou a realização de exames de rotina. "É sério. Façam mesmo. Em qualquer sinal de algo diferente(nódulo, cisto e etc), procurem um médico imediatamente. E, o mais importante, se o barco afundar, lembrem-se do meu testemunho e não se cobrem demais porque não é proibido desesperar, reclamar ou chorar. Porque não existe nada que possa romantizar uma coisa dessas. Seguimos juntas", encerrou ela.

Leia também: Mãe de Isis Valverde reflete após luta contra o câncer: 'Grandes amigos sumiram'

Veja a publicação de Rosalba Nable no Instagram: