Mãe de Isis Valverde conta o que mudou após diagnóstico de câncer: 'Me perdi'

Rosalba Nable, mãe da atriz Isis Valverde, fez um desabafo sobre sua 'nova versão' um ano após ser diagnosticada com câncer

Mãe da atriz Isis Valverde, a pedagoga Rosalba Nable separou um tempo nesta terça-feira, 27, para conversar um pouco com o público a respeito de diversos assuntos, incluindo sua luta contra o câncer de mama. Ela recebeu o diagnóstico da doença há um ano, em maio de 2024.

Por meio das redes sociais, Rosalba abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas para responder. Ao longo do bate-papo, uma internauta quis saber o que mudou na vida da pedagoga após o diagnóstico.

Sincera, a mãe de Isis respondeu: " Tudo e mais um pouco. Ainda não sei onde me perdi. Mas estou à procura. Tudo é muito confuso ", escreveu dona Rosalba Nable. Em seguida, uma outra seguidora perguntou se ela tem gostado de sua 'nova versão' depois de toda a batalha.

"De verdade? Não. Tem horas que não me reconheço. Mas talvez a vida seja isso: se perder para se reencontrar. Em frente, sempre", respondeu a mãe de Isis Valverde. Recentemente, a pedagoga recordou o dia em que realizou uma cirurgia para a retirada de um nódulo no seio e de linfonodos na axila esquerda.

"Há exatamente um ano atrás eu estava sendo levada a um centro cirúrgico por 12 horas para extração de um nódulo no seio e de quatro linfonodos já contaminados na axila esquerda, além da extração das duas próteses de silicone. Após, 8 ciclos de quimioterapia e 15 de radioterapia. Hoje, um ano depois, cá estou eu, ainda muito perdida e confusa e vivendo momentos de muita tensão e medo, nos exames de três em três meses", declarou ela em um trecho.

Mãe de Isis Valverde fala sobre diagnóstico de câncer - Reprodução/Instagram

A relação de Isis Valverde com a mãe

Desde a estreia em seu primeiro trabalho internacional, até o casamento com o empresário Marcus Buaiz (45), Isis Valverde (38) tem vivido um ano marcante. A sequência de momentos especiais continuou com o Dia das Mães, celebrado no dia 11 de maio, em que a artista reforça a relação com a mãe, Rosalba Nable (61), e o filho, Rael (6).

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre a data especial, além de ressaltar a boa relação que leva com a mãe e a corrente de amor que passa para seu filho, fruto do antigo relacionamento com o modelo André Resende (43); confira o bate-papo completo!

