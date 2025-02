Mãe de Fátima Bernardes passa por cirurgia e surge em foto com a filha

Fátima Bernardes revela que sua mãe passou por uma cirurgia nesta semana. Entenda o motivo do procedimento cirúrgico

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao contar que sua mãe, Eunice Gomes Bernardes, passou por uma cirurgia nos últimos dias. Nesta quinta-feira, 6, a comunicadora mostrou uma selfie com a mãe e o namorado, Túlio Gadelha, dentro do carro e informou que a senhora passou por um procedimento cirúrgico.

A mãe dela colocou um marca-passo e já teve alta hospitalar. “Voltando pra casa. Nem parece que ela acabou de botar um marca-passo”, afirmou ela na legenda. No entanto, a estrela não revelou mais detalhes sobre a saúde da mãe.

Vale destacar que o marca-passo é colocado quando a pessoa sofre com problemas cardíacos e precisa regular o ritmo do coração.

O que é um marca-passo?

De acordo com o Hospital Rede D’Or São Luiz, o marca-passou é um dispositivo médico eletrônico que é implantado para regular os batimentos cardíacos. O aparelho emite impulsos elétricos que auxiliam o coração a alcançar os ritmo natural por meio de cabos-eletrodos.

Com o marca-passo, o coração consegue realizar o fluxo sanguíneo necessário para o funcionamento do corpo. A cirurgia para colocar o dispositivo é simples e feita com anestesia local e sedação.

Fátima Bernardes é pega de surpresa com presente de Túlio Gadêlha

A apresentadora e jornalista Fátima Bernardes foi surpreendida pelo namorado, o político Túlio Gadêlha, neste domingo, 10. Ao chegar de viagem, ela foi recebida pelo amado, com quem está há sete anos, e ganhou uma surpresa superfofa.

No feed do Instagram, Túlio compartilhou um vídeo mostrando os momentos antes da chegada de Fátima. "O voo de Fátima atrasou, e cá estou eu esperando por ela. Acho que tive uma ideia", disse ele. Em seguida, ele vai até uma máquina de pegar pelúcias e consegue pescar um unicórnio cor-de-rosa. Confira!

Leia também:Fátima Bernardes chama atenção ao mostrar momento com Tati Machado