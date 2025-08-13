CARAS Brasil
  Luva de Pedreiro é internado e boletim médico revela diagnóstico
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Luva de Pedreiro é internado e boletim médico revela diagnóstico

O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido na internet como Luva de Pedreiro, está internado em um hospital particular em João Pessoa, Paraíba

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 13/08/2025, às 11h26

Luva de Pedreiro
Luva de Pedreiro - Foto: Reprodução/Instagram

O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido na internet como Luva de Pedreiro, está internado em um hospital particular em João Pessoa, Paraíba, desde esta terça-feira, 12. De acordo com boletim médico, ele passou por avaliação clínica completa e uma bateria de exames, que identificaram uma leve redução na frequência cardíaca.

"O Hospital Nossa Senhora das Neves informa que o paciente Iran de Santana Alves passou por avaliação clínica e uma bateria de exames, os quais não identificaram qualquer alteração relevante, exceto uma leve redução na frequência cardíaca. O paciente encontra-se estável e segue sob cuidados e monitoramento", informaram conforme noticiou a revista Quem. 

A mãe do filho de Luva de Pedreiro, a influenciadora paraibana Távila Gomes, publicou nesta terça-feira um comunicado nas redes sociais para tranquilizar os fãs. "Iran está internado, mas está bem. Já fez exames e está tudo ok. Logo logo vai receber alta, se Deus quiser", escreveu ela em seu perfil. "Em breve, volto com mais notícias. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos, familiares, amigos, fãs", complementou.

O relacionamento de Luva de Pedreiro e Távila Gomes

Em setembro do ano passado, Luva de Pedreiro surpreendeu ao publicar uma foto em suas redes sociais com a influenciadora Távila Gomes. Após o término conturbado com a influenciadora, a assessoria do jogador confirmou que eles decidiram reatar o relacionamento e estão morando juntos em João Pessoa, Paraíba.

Em seu perfil nas redes sociais, Luva de Pedreiro chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um clique posando ao lado da namorada. Além de dividir o registro com a influenciadora, ele também adicionou um emoji de coração na legenda, reforçando a reconciliação entre eles.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Luva de Pedreiro

