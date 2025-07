Lupita Nyong’o revela a retirada de 30 tumores do útero

A atriz Lupita Nyong’o abre o jogo sobre dor que sentiu por anos: ‘Descartada, confusa e sozinha’

A atriz Lupita Nyong’o revelou que enfrentou um problema de saúde e passou por cirurgia. Em um depoimento, ela contou que passou por um procedimento cirúrgico para remover 30 miomas uterinos, que são tumores benignos.

A cirurgia aconteceu após ela sentir dor por muito tempo a cada ciclo menstrual. Agora, ela decidiu falar abertamente sobre sua condição de saúde para auxiliar outras mulheres e demonstrar o seu apoio para um projeto de pesquisa para saber mais sobre os miomas uterinos.

Lupita contou que os médicos já a avisaram que a cirurgia não foi a solução definitiva contra os miomas, já que eles podem crescer novamente no futuro. “Quando chegamos à puberdade, aprendemos que menstruação significa dor e que a dor simplesmente faz parte de ser mulher. Estamos lutando sozinhas com algo que afeta a maioria de nós. Chega de sofrer em silêncio!”, disse ela.

E completou: “Precisamos parar de tratar esse problema enorme como uma série de coincidências infelizes. Devemos rejeitar a normalização da dor feminina. Imagino um futuro com edução precoce para adolescentes, melhores protocolos de triagem, pesquisas robustas de prevenção e tratamentos menos invasivos para miomas uterinos”.

Por fim, a atriz declarou: “Espero que minha experiência repercuta em qualquer pessoa que já tenha se sentido rejeitada, confusa e sozinha. E espero buscar respostas para muitas mulheres que lidam com miomas uterinos. Merecemos algo melhor. É hora de exigir. O silêncio não serve a ninguém”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lupita Nyong'o (@lupitanyongo)

Desabafo de Lupita Nyong'o

A atriz Lupita Nyong'o, destaque do filme 12 Anos de Escravidão, foi homenageada durante o evento Essence, que celebrou os grandes artistas negros dos Estados Unidos. Indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, ela subiu ao palco do evento e emocionou a plateia ao fazer uma desabafo sobre a dificuldade que tinha para aceitar sua cor quando criança.

"Eu fui provocada e insultada por causa da minha pele", disse. "Minha única oração para Deus era pedir que eu acordasse com a pele mais clara. A manhã seguinte chegava e eu estava tão empolgada para ver minha nova pele que me recusava a olhar para baixo até que estivesse em frente a um espelho, porque eu queria ver meu rosto primeiro. E todos os dias eu experimentava o mesmo desapontamento de continuar com a pele tão escura como era no dia anterior. Tentei negociar com Deus, disse a ele que iria parar de roubar cubos de açúcar à noite se ele me desse o que queria, eu ouviria tudo que minha mãe dissesse e nunca mais perderia meu suéter na escola novamente, se ele me fizesse ficar um pouquinho mais clara. Mas acho que Deus não se impressionou com as minhas barganhas porque nunca me ouviu", declarou.

Lupita contou que, mesmo ouvindo de sua mãe que era linda, nada a ajudava aceitar sua pele. Até que ela conheceu o trabalho da modelo Alek Wek. "Ela era escura como a noite e estava em todas as revistas e todas as passarelas", comentou. "Meu complexo sempre foi um obstáculo a superar. Não conseguia acreditar que as pessoas estavam considerando uma mulher que se parecia tando comigo como linda. Estava perplexa e que não queria acreditar nisso porque tinha começado a aproveitar da sedução de ser inadequada. Mas uma flor não conseguiu deixar de brotar dentro de mim", lembrou.

A atriz disse que, assim como Alek foi importante para sua auto-confiança, ela espera que jovens garotas de todo mundo possam se inspirar no trabalho dela. "Espero que minha presença nas telas e meu rosto nas revistas possam ajudar garotas em uma linda jornada", falou. "Não há vergonha na beleza negra", reforçou.