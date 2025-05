Luiza Possi faz relato após o filho mais velho passar por cirurgia: 'Já venceu'

A cantora Luiza Possi contou que Lucca, seu filho mais velho, precisou realizar uma cirurgia na manhã desta quinta-feira, 29; entenda

A cantora Luiza Possi usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 29, para compartilhar com o público uma notícia a respeito da saúde do filho mais velho, Lucca, de 5 anos. O menino, fruto de seu casamento com o diretor Cris Gomes, precisou passar por uma cirurgia após fraturar o braço em uma queda.

Em seu perfil oficial, Luiza, que não entrou em detalhes sobre o ocorrido com o pequeno, contou que tudo aconteceu de forma muito rápida. Apesar do susto, a artista ressaltou a calma e compreensão de Lucca, que encarou a situação da melhor maneira possível.

"Foi tudo muito rápido. É incrível a capacidade da vida de nos surpreender e se transformar em um milésimo de segundo. Lucca caiu, quebrou o braço e precisou de cirurgia. Um turbilhão de informações e sentimentos para lidar de uma vez. Nosso menino luz mais uma vez ensinou a todos, com sua simpatia sem limites, amor a todos, doçura, agradecendo a cada passo do caminho", iniciou ela.

" Ele agora está no centro cirúrgico e eu aqui intercedendo com louvor e adoração. Uma família firmada no Senhor tem fé e armas espirituais para lutar contra o medo e o pessimismo. Sei que meu filho já venceu. E vai para a nova adaptação. E nós vamos com ele e com Jesus", relatou a cantora.

Por fim, Luiza Possi agradeceu o apoio da família e dos médicos responsáveis pelos cuidados com seu filho: "Obrigada, equipe do Hospital Albert Einstein, vocês são maravilhosos! Obrigada, equipe do Dr. Victor Frudge. A todo apoio da minha mãe. E ao meu amor da vida, Cris Gomes. Deus é bom o tempo inteiro", concluiu.

Vale lembrar que além de Lucca, Luiza Possi e Cris Gomes, que estão juntos há cerca de 8 anos, também são pais do pequeno Matteo, de 3 aninhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Possi (@luizapossi)

A importância da fé para Luiza Possi

Recentemente, Luiza Possi entrou em uma nova fase na carreira como apresentadora do podcast Prosperidade 360. À frente da atração, a artista reforça a importância da fé em sua caminhada e não esconde a animação para seus novos projetos.

"A fé é completamente fundamental na minha vida, o pilar mais importante. Se não se tem fé, você não acredita, não sonha e não coloca energia no que faz", começa Luiza Possi, em entrevista à CARAS Brasil. "Desde que eu encontrei com Jesus, minha fé foi redobrada, e as coisas têm acontecido de uma maneira muito bonita e inédita", completou ela; confira o bate-papo completo com a cantora!

Leia também: Luiza Possi faz aparição rara com a família em viagem ao Ceará: "Férias"