Luis Salém, de Vale Tudo, desabafa sobre calvície: 'Preocupado com a idade chegando'

Luis Salém(61) ficou afastado da Globo por dez anos, mas agora retorna com papel importante no remake de Vale Tudo, grande aposta da Globo que marca a comemoração de 60 anos da emissora. Nas pautas das gravações, o ator aproveitou para reforçar os cuidados envolvendo a beleza e passou por um tratamento. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre o assunto: "Preocupado com a idade chegando".

Preocupado com a calvície, Luis Salém passou por um breve procedimento e aderiu ao tratamento Hair Grow, para cuidar de um problema que com tempo aparece com a idade. O ator passou por uma ténica avançada com Minoxidil, ativando a densidade capilar e também o crescimento de folículo, aumentando o volume.

“Eu sempre estive muito cabelo, mas ficava muito preocupado com a idade chegando, que talvez eu ficasse mais calvo", desabafou o veterano que, ao sentir um avanço de áreas mais rarefeitas na cabeça, optou pelo procedimento. "Como começou a coroa em cima da cabeça, escolhi a Rio Arte para resolver essa situação", desabafou.

Segundo a Ligia Reis, CCO, do Grupo Rio Arte, A Hair Grow é um tratamento feito quinzenalmente, uma solução eficaz que trata a queda de cabelo, calvície, fortalece e acelera o crescimento capilar, deixa o cabelo mais forte.

Atualmente, Luis Salém está no ar na TV aberta com a novela Vale Tudo, onde dá vida ao mordomo da poderosa Odete Roitman (Débora Bloch), papel que eternizou o trabalho de Sérgio Mamberti na versão original.

Recentemente, o ator desabafou com à CARAS Brasil sobre a nova versão do clássico dos anos de 1988. Com a nova leitura proposta por Manuela Dias, Eugênio também ganha uma função mais contemporânea dentro da trama.

Salém explica que seu personagem deixa de ser apenas um serviçal para se tornar o gestor da casa dos Roitman. “Eu acho que o Eugênio agora é mais administrador. Ele serve também à família porque ele tem essa ligação afetuosa, mas ele está ali meio que como um administrador dessa casa toda, trabalhando ali, tomando conta de tudo”, confira o relato completo do ator clicando no link abaixo.

