Luis Ricardo relembra acidente ao vivo no SBT e médico alerta: 'Riscos de perda de mobilidade'

Nesta semana, Luis Ricardo relembrou o momento em sua vida profissional em que ele sofreu queimaduras após um acidente ao vivo no Programa do Ratinho

Nesta semana, Luis Ricardo (62) relembrou o acidente que sofreu ao vivo no palco do Programa do Ratinho em 2014. Em entrevista ao canal Intervenção, de Roger Turchetti (93), o apresentador falou sobre as queimaduras graves que sofreu durante a execução de um número em que iria cuspir fogo. Ao relembrar o momento, o ator confessou que não recebeu ajuda nos bastidores, apenas de Ratinho (69) e Murilo Fraga, ex-diretor do SBT.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Mangaravite explica que as queimaduras em faces são complexas. "Dependendo da extensão, o pós-operatório é muito complexo, com troca diária de curativo, dependendo do caso, com debridamento cirúrgico", diz.

"A recuperação de uma situação de queimadura de terceiro grau como a dele leva tempo, precisa de muitos cuidados até chegar ao processo de se fazer cirurgias plásticas. Às vezes, é preciso 3, 4, até 10 cirurgias plásticas para reabilitação, dependendo do caso", acrescenta.

O apresentador destacou que teve queimaduras de terceiro grau e pensou que seu rosto não voltaria a ser como antes. O cirurgião plástico aponta que a reabilitação após queimaduras é extensa: "O apoio psicológico é essencial para lidar com os traumas emocionais associados às alterações na imagem corporal".

"O rosto é uma das regiões mais delicadas e visíveis do corpo humano. Quando sofre queimaduras, há riscos de perda de mobilidade (em regiões como pálpebras, lábios e pescoço), comprometimento de funções essenciais (como visão, fala e respiração) e impacto profundo na autoestima. As queimaduras podem variar em profundidade (de primeiro a terceiro grau) e extensão. Quanto mais graves forem, maiores serão os danos às camadas da pele e às estruturas internas, exigindo intervenções complexas e, muitas vezes, múltiplas cirurgias", finaliza sobre o caso do ator.

