Luis Fernando Verissimo está internado na UTI em Porto Alegre

Quadro de saúde do escritor e cronista Luis Fernando Verissimo é revelado enquanto ele está na UTI de um hospital em Porto Alegre

O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo está internado na UTI de um hospital em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. De acordo com o site G1, ele foi diagnosticado com um princípio de pneumonia.

Nos últimos anos, ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral e também um câncer na mandíbula. Além disso, ele tem problemas cardíacos e doença de Parkinson. Segundo o Jornal O Globo, o quadro de saúde dele é considerado grave.

Quem é Luis Fernando Verissimo?

Luis Fernando Verissimo nasceu em 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre, é filho do escritor Erico Verissimo e se tornou escritor. Ele também toca saxofone desde a adolescência, quando morou nos Estados Unidos.

Ele teve mais de 70 livros publicados e também escreveu colunas para os jornais O Estado de São Paulo, O Globo e Zero Hora.

Ator Thomaz Costa esteve na UTI nos últimos dias

O ator Thomaz Costa reapareceu nas redes sociais parar revelar o diagnóstico que o deixou internado na UTI por alguns dias. Neste sábado, 16, o artista contou que teve uma fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca.

O rapaz ainda comentou que este diagnóstico é raro em sua idade e precisou ficar em observação. Agora, ele já está bem e ainda investiga a causa da fibrilação.

"Eu tive uma fibrilação atrial, é uma arritmia que dá no coração, que não é algo grave, mas é muito raro para a minha idade, 25 anos. Isso costuma dar em pessoas que tem 50, 60 anos. Eu senti meu coração bem acelerado, parecia uma ansiedade. Como eu não tenho ansiedade há bastante tempo, eu venci essa outra doença que faz muito mal. Eu falei: ‘vou até o hospital do coração. Faço um eletro’. Eu fiz o eletro e constatou uma arritmia no meu exame”, disse ele em um vídeo.

Na legenda, ele deu mais detalhes: "Deus me deu mais uma chance. Nos últimos dias passei por um quadro raro de fibrilação atrial, uma arritmia que me levou para a UTI. Meu coração saiu do ritmo e precisei de intervenção imediata. Graças a Deus e à equipe médica, meu caso foi revertido com medicamentos, e se não funcionasse, eu teria que passar pelo choque. Foi um susto enorme, mas também um lembrete poderoso: a vida é um sopro e precisamos valorizar cada dia, cada pessoa e cada momento. Obrigado a todos que oraram, mandaram mensagens e se preocuparam comigo. Cada palavra e cada oração fizeram toda diferença. Agora é cuidar da saúde, aprender com esse livramento e seguir firme, porque sei que Deus tem grandes planos pela frente".