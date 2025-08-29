CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Lucy Ramos vive drama e médica explica como identificar sinais de alerta: 'Queda abrupta'
Bem-estar e Saúde / QUEDA DE CABELO

Lucy Ramos vive drama e médica explica como identificar sinais de alerta: 'Queda abrupta'

Lucy Ramos pediu ajuda após perceber problema que afeta mulheres no pós-parto

Dra. Marcia Dertkigil
por Dra. Marcia Dertkigil

Publicado em 29/08/2025, às 21h29

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Lucy Ramos sofre com queda de cabelo - Foto: Reprodução/Instagram
Lucy Ramos sofre com queda de cabelo - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Lucy Ramos (42) está enfrentando um desafio comum entre muitas mulheres após o nascimento de um filho: a intensa queda de cabelo no pós-parto. Mãe da pequena Kyara, de 4 meses, fruto do casamento com o também ator Thiago Luciano (45), Lucy compartilhou com seus seguidores no Instagram o susto que levou ao ver a quantidade de fios que está perdendo.

"Eu sei que faz parte do pacote pós-parto... Mas ver tanto cabelo cair ainda me assusta", confessou a atriz. Em busca de apoio, ela questionou: "Alguma dica?"

O que Lucy está vivendo tem nome: eflúvio telógeno pós-parto, um quadro bastante comum. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica tricologista Dra. Márcia Dertkigil explicou os principais sinais e cuidados que as mulheres devem ter nessa fase delicada.

O que é o eflúvio telógeno pós-parto?

“O eflúvio telógeno é uma queda de cabelo temporária provocada pela queda abrupta dos hormônios da gestação, especialmente o estrogênio. Durante a gravidez, esses hormônios mantêm os fios em fase de crescimento, o que dá aquela sensação de cabelo mais forte e volumoso. Após o parto, com a queda hormonal, muitos fios entram de uma vez na fase de queda”, explica Dra. Márcia.

Segundo a especialista, é comum que essa queda capilar comece após os três primeiros meses do bebê, exatamente como está acontecendo com Lucy. “A mulher percebe os fios se soltando em grandes quantidades durante o banho, ao pentear ou mesmo no travesseiro.”

Quanto tempo dura? Precisa tratar?

A boa notícia, segundo a médica, é que em grande parte dos casos o problema se resolve sozinho. “Esse tipo de queda costuma durar de dois até no máximo nove meses após o parto. O crescimento capilar tende a se normalizar naturalmente com o tempo”, afirma.

No entanto, se a queda for excessiva, prolongada ou vier acompanhada de outros sintomas, é fundamental procurar avaliação médica. “A persistência da queda pode estar associada a deficiências nutricionais, alterações hormonais, distúrbios da tireoide ou estresse intenso. Por isso, é importante investigar.”

Tratamento e prevenção

Mesmo sendo algo comum, o eflúvio telógeno pode abalar a autoestima da mulher. “Existem recursos seguros, inclusive durante a amamentação, como suplementos, loções capilares específicas e ajustes na alimentação que ajudam a amenizar o problema”, orienta Dra. Márcia.

A médica reforça ainda a importância de um olhar cuidadoso com a saúde da mãe no pós-parto, como no caso da atriz. “O foco costuma estar todo no bebê, o que é natural, mas é essencial cuidar também do corpo e da mente da mulher. E isso inclui a saúde dos cabelos.”

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCY RAMOS EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM:

Dra. Marcia Dertkigil

Dra. Márcia San Juan Dertkigil é médica (CRM-SP: 91277) tricologista formada pela Faculdade Estadual de Medicina da UNICAMP em 1997 com Residência médica em ultrassonografia na Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP/2001 e em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. É também médica assistente contratada do Caism UNICAMP por 11 anos. Possui Mestrado e Doutorado pela UNICAMP e foi CEO dos serviços de Diagnósticos Médicos Ultra-Diagnóstico em São Bernardo do Campo (SP) por 20 anos.

lucy ramos
Lucy Ramos Lucy Ramos   

Leia também

Saiba mais!

Gretchen - Reprodução/Instagram

Especialista alerta Gretchen: 'Essa mudança pode alterar a percepção'

Entenda!

Drica Moraes - Reprodução/Instagram

Sexóloga analisa Drica Moraes: 'Reduz a ansiedade, a autocrítica e a culpa'

É SEGURO?

Gracyanne Barbosa mudou rotina por conta da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução/Instagram

Psicanalista expõe verdade por trás da perda de peso rápida de Gracyanne Barbosa: 'É muito sério'

Entenda!

Vera Viel - Reprodução/Instagram

Vera Viel faz desabafo após nova biópsia e médico alerta: 'É diferente de cura'

ENTENDA

Filha de Virginia apareceu usando os cílios postiços da mãe - Foto: Reprodução/Instagram @virginia

Médica chama a atenção para atitude envolvendo a filha de Virginia: 'É preciso cuidado'

Cirurgia

Eduardo Suplicy - Foto: Reprodução / Instagram

Eduardo Suplicy passa por cirurgia e explica a necessidade do procedimento

Últimas notícias

Alexandra RichterAlexandra Richter expõe aprendizado com a filha: 'Temos um laço fortíssimo'
Kate Cassidy homenageia Liam PayneNamorada de Liam Payne presta homenagem no dia em que o cantor faria 32 anos
Drica MoraesSexóloga analisa Drica Moraes: 'Reduz a ansiedade, a autocrítica e a culpa'
Lucy Ramos sofre com queda de cabeloLucy Ramos vive drama e médica explica como identificar sinais de alerta: 'Queda abrupta'
Luan Pereira mostra antes e depois do cantorLuan Pereira choca ao mostrar antes e depois do corpo: 'Mudou muita coisa?'
Simone GutierrezApós ser faxineira e babá, Simone Gutierrez tenta se reinventar nos EUA
Gracyanne Barbosa mudou rotina por conta da Dança dos FamososPsicanalista expõe verdade por trás da perda de peso rápida de Gracyanne Barbosa: 'É muito sério'
Shirley Cruz comemora atuação em Melhor Mãe do MundoShirley Cruz fala sobre chance de indicação ao Oscar e revela tatuagem: 'Muito radiante'
Vera VielVera Viel faz desabafo após nova biópsia e médico alerta: 'É diferente de cura'
Dakota Ballard e Paulinha LeiteEx-BBB Paulinha Leite exibe ensaio de gestante ao lado do marido
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade