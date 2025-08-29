Lucy Ramos vive drama e médica explica como identificar sinais de alerta: 'Queda abrupta'

Lucy Ramos pediu ajuda após perceber problema que afeta mulheres no pós-parto
A atriz Lucy Ramos (42) está enfrentando um desafio comum entre muitas mulheres após o nascimento de um filho: a intensa queda de cabelo no pós-parto. Mãe da pequena Kyara, de 4 meses, fruto do casamento com o também ator Thiago Luciano (45), Lucy compartilhou com seus seguidores no Instagram o susto que levou ao ver a quantidade de fios que está perdendo.
"Eu sei que faz parte do pacote pós-parto... Mas ver tanto cabelo cair ainda me assusta", confessou a atriz. Em busca de apoio, ela questionou: "Alguma dica?"
O que Lucy está vivendo tem nome: eflúvio telógeno pós-parto, um quadro bastante comum. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica tricologista Dra. Márcia Dertkigil explicou os principais sinais e cuidados que as mulheres devem ter nessa fase delicada.
“O eflúvio telógeno é uma queda de cabelo temporária provocada pela queda abrupta dos hormônios da gestação, especialmente o estrogênio. Durante a gravidez, esses hormônios mantêm os fios em fase de crescimento, o que dá aquela sensação de cabelo mais forte e volumoso. Após o parto, com a queda hormonal, muitos fios entram de uma vez na fase de queda”, explica Dra. Márcia.
Segundo a especialista, é comum que essa queda capilar comece após os três primeiros meses do bebê, exatamente como está acontecendo com Lucy. “A mulher percebe os fios se soltando em grandes quantidades durante o banho, ao pentear ou mesmo no travesseiro.”
A boa notícia, segundo a médica, é que em grande parte dos casos o problema se resolve sozinho. “Esse tipo de queda costuma durar de dois até no máximo nove meses após o parto. O crescimento capilar tende a se normalizar naturalmente com o tempo”, afirma.
No entanto, se a queda for excessiva, prolongada ou vier acompanhada de outros sintomas, é fundamental procurar avaliação médica. “A persistência da queda pode estar associada a deficiências nutricionais, alterações hormonais, distúrbios da tireoide ou estresse intenso. Por isso, é importante investigar.”
Mesmo sendo algo comum, o eflúvio telógeno pode abalar a autoestima da mulher. “Existem recursos seguros, inclusive durante a amamentação, como suplementos, loções capilares específicas e ajustes na alimentação que ajudam a amenizar o problema”, orienta Dra. Márcia.
A médica reforça ainda a importância de um olhar cuidadoso com a saúde da mãe no pós-parto, como no caso da atriz. “O foco costuma estar todo no bebê, o que é natural, mas é essencial cuidar também do corpo e da mente da mulher. E isso inclui a saúde dos cabelos.”
Ver essa foto no Instagram
Dra. Márcia San Juan Dertkigil é médica (CRM-SP: 91277) tricologista formada pela Faculdade Estadual de Medicina da UNICAMP em 1997 com Residência médica em ultrassonografia na Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP/2001 e em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. É também médica assistente contratada do Caism UNICAMP por 11 anos. Possui Mestrado e Doutorado pela UNICAMP e foi CEO dos serviços de Diagnósticos Médicos Ultra-Diagnóstico em São Bernardo do Campo (SP) por 20 anos.
