Lucas Lima revela problema físico: 'Dor insuportável'

O cantor e músico Lucas Lima deixou os fãs preocupados na tarde desta terça-feira, 4, ao contar que ia ao médico por causa de uma dor insuportável. Horas depois, ele reapareceu na internet para explicar o diagnóstico e o tratamento que precisará fazer.

O artista revelou que foi diagnosticado com um tipo de desgaste na articulação acromioclavicular, que fica no ombro e ocorre quando há uma perda na cartilagem. Ele está com muita dor há cerca de quatro meses e precisou tomar uma injeção no local para reduzir o sintoma. Além disso, o cantor terá que passar por sessões de fisioterapia e corre o risco de, no futuro, precisar de uma cirurgia no ombro.

"Eu tenho problema no ombro desde adolescente, sempre me incomodou. Nos últimos quatro meses, a dor está muito insuportável. Uma dor muito forte. E eu não tinha tempo para ir no fisioterapeuta, estava corrido demais. Eu consegui ir na semana passada e ele já ficou meio assustado, mandou eu fazer a ressonância e ele disse: ‘Está ruim mesmo’. Eu vou pro médico hoje para ver qual vai ser o protocolo, o que a gente vai fazer. É realmente bem ruim, mas que não seja muito ruim”, disse ele.

Logo depois, Lucas Lima completou: "Acabei de sair do método e é uma parada acromioclavicular. Não tem mais uma cartilagem e os ossinhos estão se arrebentando. Está bem feio, dói que é um negócio absurdo. Fiz uma injeção que está super de boa, quase não morri. É para melhorar. Um monte de exercício eu tenho que evitar, várias posturas de yoga que eu tenho que evitar… Agora vamos ver como o tratamento anda, fisioterapia também e vamos ver se precisa ou não operar. Por enquanto não precisa, vamos tentar segurar. Não é pouca coisa, mas não é o pior”.

Vale lembrar que Lucas Lima tem uma rotina agitada. Ele é cantor, músico e produtor musical. Além disso, ele é integrante da banda Família Lima e também participa do programa Caldeirão com Mion, da Globo. O artista também já trabalhou como ator de teatro e é influenciador digital. No meio de tanto trabalho, ele mantém uma rotina de exercícios físicos, yoga e está aprendendo surfe e skate.

