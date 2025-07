Lucas Lima comenta rumores de que estaria depressivo: 'A vida é muito tri'

Lucas Lima usou o Instagram para rebater comentários de que estaria em um momento depressivo e trouxe novidades sobre seu trabalho

Nesta terça-feira, 15, através dos Stories do Instagram, Lucas Lima decidiu tranquilizar os fãs e negou os rumores de que estaria depressivo. O artista destacou que está feliz.

"Eu estou feliz, tá? Eu postei uma porcaria de uma foto num dia que eu chorei e virei 'o depressivo'. Mano, eu tô muito feliz. A vida está muito tri e aqui tá muito legal", garantiu.

Segundo Lucas, ele está recebendo uma enxurrada de mensagens de preocupação: "'Eu vejo tristeza no seu olhar'. Ou 'não fique tão depressivo'. Ou 'encontre-se'. Ou 'deixa que Jesus'. Ou 'vai se reconstruir'. Não, tá construído! Está tudo legal", rebateu.

Nova composição do artista

Lucas mudou de assunto e aproveitou para falar sobre seu trabalho. Ele contou que na segunda-feira, 14, compôs uma nova música.

"Ontem eu, do nada, fiz uma música inteira que eu achei muito linda. Não sei se vocês vão gostar. Nem sei se eu vou lançar. Mas eu amei e mandei pra algumas amigas e todo mundo gostou bastante também", adiantou. "Hoje, eu escrevi, escrevi, escrevi e não saiu [nada]. O que também tá valendo."

Ele tirou um tempo isolado para produzir e demonstrou gratidão pelo momento que está vivendo: "Se eu sair daqui com cinco músicas lindas, vai ser demais. Se eu sair daqui sem nenhuma, vai ser demais também. Porque está sendo um paraíso. Meu Deus, como tá gostoso. Enfim, estou feliz, está tudo certo", finalizou.

Recentemente, Lucas apareceu todo feliz ao exibir a chave de seu novo apartamento. Ele contou que se apaixonou à primeira vista pelo imóvel. "Foi de primeira, foi o primeiro que ela mandou. É esse! Já está comprado”, disse.

O artista se divide entre São Paulo e Campinas, já que seu filho, Theo, de 11 anos, segue morando no interior com a mãe, a cantora Sandy.

