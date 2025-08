Lucas Guimarães desabafa e psicóloga aponta contraste: “Sofre por dentro, sorri por fora”

Especialista explica os efeitos da separação de Lucas Guimarães e Carlinhos Mais do ponto de vista psicológico

A separação dos influenciadores Lucas Guimarães (31) e Carlinhos Maia (34) movimentou esta semana. Após silêncio absoluto sobre o assunto delicado, o apresentador do Eita, Lucas, do SBT, falou pela primeira vez sobre o seu sentimento com o término da união que durou 15 anos.

"Agora, eu tô com a cabeça daquele jeito. Não vou mentir. Acredito que todo e qualquer término de um trabalho, relacionamento, família, não é fácil, é difícil; mas deixo no controle e no comando de tudo. Bora pra cima!", disse ele ao Portal Leo Dias.

"É tudo muito intenso. E o ônus da figura pública é justamente essa pressão [da mídia], a saúde mental que acaba ficando um pouco bagunçada, mas entrego tudo nas mãos de Deus. As pessoas veem o quanto nós somos pessoas reais, então acho que é isso que o público tanto se identificou. Então vamos para cima, que tem muito trabalho", afirmou ainda.

CARAS Brasil entrevista a psicóloga Larissa Fonseca para entender o que a psicologia explica sobre o desabafo do famoso. Segundo a especialista, Guimarães está passando por um momento de busca por um novo significado na vida.

"Quando um relacionamento termina, mesmo de comum acordo, a psique entra em estado de ressignificação. Tudo que antes foi vivenciado a dois precisasse sumir. Com isso, parte de nós também morre para uma nova pessoa nascer. Isso exige energia emocional, reestruturação de si com uma sensação de desencaixe. Não é o fim apenas de um vínculo, mas de tudo que se construiu em torno dele: rotina, planos, até um vocabulário que não lembre das conversas a dois", diz.

Larissa explica que o estado emocional de do apresentador do SBT está abalado duas vezes por conta da exposição pública e da pressão imposta devido ao seu status.

''No caso de pessoas famosas, o processo de luto emocional acontece sob pressão. Não há tempo ou espaço para recolhimento, porque a exposição contínua exige posicionamento de que está sofrendo e, às vezes, quando termina, não queremos contatos distantes, mas sim apenas os mais próximos que conhecem nossas dores. A vivência acaba sendo: um sujeito que está tentando se curar por dentro, mas precisa seguir performando por fora. E esse contraste, se não for recolhido, ocasiona desgaste emocional, levando a sobrecarregar a saúde mental. A fala do Lucas: o reconhecimento de que a dor está ali, mas também o impulso de continuar. Essa ambivalência é comum após términos significativos", finaliza.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCAS GUIMARÃES: