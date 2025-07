Lorena Comparato desabafa sobre câncer e médica aponta: 'Sinal de alerta'

Lorena Comparato deu detalhes de sua batalha contra o câncer; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giana Campoi explica o diagnóstico

Lorena Comparato (35) passou por um episódio delicado em sua saúde quando descobriu um câncer de pele no ano de 2022. No caso dela, foi um carcinoma basocelular. Atualmente, a atriz está curada, mas ela já confessou que recebeu o diagnóstico após aparecer uma pinta em seu corpo e meses depois começar a sangrar.

"Estava no banho e a pinta começou a sangrar. Escorria sangue", disse a artista em entrevista ao UOL, no ano de 2023. Hoje, a atriz Lorena Comparato se encontra livre da doença e recuperada.

O que diz a dermatologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giana Campoi, médica dermatologista com mais de 20 anos de experiência, referência em dermatologia clínica e estética. Ela esclarece sobre o assunto.

"O carcinoma basocelular é um tipo de câncer de pele. A principal causa é a exposição solar ao longo da vida. Geralmente, ele se manifesta em áreas mais expostas ao sol do que em áreas protegidas, devido à relação com a radiação solar", declara.

A dermatologista aponta sobre a forma como Lorena Comparato descobriu o câncer: "O sangramento indica que a lesão está invadindo a pele e atingindo os vasos sanguíneos então, sim, é um sinal de alerta", diz.

Atenção aos sinais!

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) , o carcinoma basocelular, originado de células basais da epiderme (representa cerca de 80% dos cânceres de pele). Por isso, a Dra. Giana Campoi fala da importância dos cuidados com a pele.

"A utilização de filtro solar é essencial, mesmo para quem passa o dia fechado em casa ou no escritório. Na rotina diária, o filtro deve ser aplicado pela manhã e reaplicado no horário do almoço. Em situações de exposição solar direta, como na praia, a reaplicação deve ser feita a cada duas horas, ou antes, em caso de transpiração excessiva ou contato com a água", finaliza ao analisar casos como da atriz Lorena Comparato.

