LISTA: 10 famosos que perderam muito peso e o que eles disseram sobre isso

A CARAS Brasil reuniu 10 famosos que perderam peso e revelaram o que motivou essa decisão — desde questões de saúde até estéticas e emocionais

De mudanças radicais a transformações graduais, diversas celebridades já surpreenderam seus fãs ao aparecer com muitos quilos a menos. Nesta lista, a CARAS Brasil reuniu 10 famosos que perderam peso e revelaram o que motivou essa decisão — desde questões de saúde até escolhas estéticas e emocionais. Confira!

Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho perdeu mais de 80 kg após realizar uma cirurgia bariátrica em agosto de 2023 e também mudar seus hábitos de vida, com direito a exercícios físicos e alimentação equilibrada. Recentemente, a influencer revelou que já emagreceu 86 quilos desde que decidiu mudar de vida.

"Antes da bariátrica, eu estava com 159 quilos. Hoje estou com 73 quilos e tenho 1,50 m de altura. Já é uma vitória gigante! Mas, se for para perder mais um pouquinho e continuar me sentindo bem, vamos embora", declarou a famosa em recente entrevista à 'Quem'.

Antes e depois de Jojo Todynho - Fotos: Reprodução / Instagram

Fabiano Menotti

O cantor Fabiano Menotti, que faz dupla com Cesar Menotti, usou as redes sociais para falar sobre o seu processo de emagrecimento recentemente e mostrou o antes e depois de seu corpo após perder 40 kg.

O artista compartilhou detalhes de sua mudança de hábitos e contou que seu maior incentivo foi sua esposa, Gabriela Menotti. "Sempre me perguntam sobre eu ter dado uma 'murchada'. Já foram 40kg, fora o que ganhei de massa magra! É só o começo pra ir tentando sempre uma vida mais saudável, e confesso que está sendo maravilhoso... Meu maior incentivo: minha mulher mandou!", escreveu ele na legenda.

Antes e depois de Fabiano Menotti - Foto: Reprodução / Instagram

Mari Fernandez

A cantora Mari Fernandez também encarou um processo de emagrecimento nos últimos meses após notar o surgimento de problemas de saúde que afetavam sua performance nos shows, como refluxo ao cantar. Desde então, ela perdeu um total de 21 quilos com reeducação alimentar e mudança de hábitos.

"Eu sentia queimar quando eu cantava. Eu comia muita besteira antes de subir ao palco. Não é errado você gostar de comer, mas agora eu como muito melhor. Na terceira música, eu já estava cansada. Então foi por saúde mesmo. Ainda mais com a minha rotina louca. Dá para viver comendo certo. Não gostava de treinar e hoje sou louca por treino. Cheguei a pesar 90 quilos e agora estou com 69", contou a cantora em entrevista ao canal de Andre Piunti no YouTube.

Antes e depois de Mari Fernandez - Foto: Reprodução / YouTube e Instagram

Gominho

O apresentador do programa TVZ, do Multishow, Gominho, decidiu mudar o estilo de vida após começar a sentir dores no corpo e dificuldade para fazer atividades rotineiras, como subir escadas. Ele, que já chegou a pesar 145 kg, hoje está com 97 kg.

"O processo de emagrecimento não foi apenas sobre perder peso, mas também sobre mudar a forma como eu vivia. Ao longo desse processo, meu objetivo era melhorar minha saúde e me sentir melhor no meu próprio corpo", disse em recente entrevista à Quem.

Antes e depois de Gominho - Fotos: Reprodução / Instagram

Simone Mendes

A cantora sertaneja Simone Mendes perdeu cerca de 30 kg com acompanhamento de nutróloga. Em recente conversa com Ana Maria Braga, ela desabafou sobre o proceso de perda de peso. "É uma luta, tem alguns aninhos que eu venho tentando chegar nesse corpo. Eu estava pesando quase 90 kg e tenho 1,52 m. Nada me emagrecia... fui a uma nutróloga, ela começou a fazer alguns exames e descobri no meu metabolismo, resistência à insulina e outras questões que me faziam não emagrecer", disse.

Com o acompanhamento, a cantora conseguiu emagrecer e realizou cirurgia plástica para harmonizar algumas partes do corpo. "Caiu muito peso, muito peso, muito peso, muito peso. Beleza. E depois ficou ruim, né, louro? Ficou tudo folgado aí, pele. Fica bom, fica ruim... Depois fiz uma plástica, né? Com o doutor Jorge, meu amigo querido. Tirei tudo que estava fora do lugar e agora estou no [tamanho] 36, estou bem feliz", disse durante participação no Mais Você.

Antes e depois de Simone Mendes - Foto: Reprodução / Instagram

Maiara

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, passou por um processo de emagrecimento com dieta e exercício físico. Em recente entrevista à Maya Massafera, ela contou que, desde pequena, sempre sonhou em ter o corpo que conquistou. E destacou que procura não se importar com comentários maldosos a respeito de seu físico, uma vez que quem deve estar satisfeita é ela mesma.

"A gente tem que se amar, olhar no espelho e se aceitar. Eu estou me amando, eu olho no espelho e me aceito, e o resto que se lasque. Nos meus sonhos quando eu era criança, eu sempre tive problemas, porque minha família já tem tendência [a engordar], minha tia, meus primos fizeram bariátricas, mas eu sempre me enxerguei, desde os 9 anos, com o meu corpo de hoje e só com 37 anos eu consegui obter esse resultado. É um processo…", declarou ela.

O processo de emagrecimento de Maiara não é de hoje. A sertaneja tem feito uma alimentação elaborada por profissionais da saúde e exercícios supervisionados por um personal trainer para manter seu quadro em dia. Ela, no entanto, já fez cirurgia bariátrica, colocou balão gástrico e realizou uma lipoaspiração para retirada de pele após luta contra a balança. A artista passou pelo efeito sanfona, termo usado para quando o paciente emagrece e engorda com facilidade.

Maiara em fotos de março e dezembro de 2023 - Foto: Reprodução / Instagram

João Silva

Filho de Faustão, o apresentador João Silva também passou pela cirurgia bariátrica. Ele realizou o procedimento de redução do estômago quando tinha 16 anos. Na época, o jovem chegou a pesar 140 kg e perdeu 75 kg durante o seu emagrecimento após a cirurgia. "Muita gente na época criticou [eu ter feito a cirurgia], mas não existe você ficar assim, não faz bem para saúde. A longo prazo poderia trazer um monte de problemas. Então eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz para minha saúde", contou em entrevista ao podcast Ticaracaticast.

João Silva - Foto: Reprodução / Instagram

Oprah Winfrey

A apresentadora Oprah Winfrey contou em 2024 que usou remédios para emagrecer e fez mudanças em seu estilo de vida. "Percebi que vinha me culpando todos esses anos por estar acima do peso, e tenho uma predisposição que nenhuma força de vontade vai controlar", disse ela à People. "A obesidade é uma doença. Não se trata de força de vontade — trata-se do cérebro."

"O fato de existir uma receita médica aprovada para controlar o peso e manter uma vida mais saudável, ainda na minha vida, me parece um alívio, uma redenção, uma dádiva, e não algo para me esconder e ser ridicularizada mais uma vez. Cansei completamente da humilhação dos outros, e principalmente de mim mesma", completou.

Antes e depois de Oprah Winfrey - Foto: Getty Images

Adele

A cantora Adele começou a se exercitar como tratamento para controlar a ansiedade em 2018 e, três anos depois, havia perdido 45 kg. "Percebi que, quando estava treinando, não sentia ansiedade. Nunca se tratava de perder peso. Pensei: se eu conseguir fortalecer meu corpo fisicamente, e conseguir sentir e ver isso, talvez um dia eu consiga fortalecer minhas emoções e minha mente fisicamente", disse ela à Vogue.

Antes e depois de Adele - Foto: Getty Images

Ed Sheeran

O cantor Ed Sheeran também mudou seu corpo nos últimos anos. Em 2019, ele revelou ao podcast Behind the Medal que sofreu alguns ataques na internet por conta de seu peso e esse foi um dos maiores motivos que o impulsionaram a emagrecer. "Eu nunca tive [essas] inseguranças, mas as pessoas começaram a apontar os problemas no meu corpo — e daí seu cérebro começa a pensar nelas".

O cantor resolveu iniciar uma dieta e criou uma rotina de exercícios, saindo dos 101 kg para os 76 kg. Apesar de ter conseguido reduzir seu peso, ele contou que não foi uma tarefa fácil."Meu problema era que eu ia ao pub, comeria purê de batatas, uma torta, talvez um pudim e depois muita cerveja. E não me exercitava [...] Na turnê, é muito fácil beber todos os dias, porque sempre há alguém me visitando. Eu tive que fazer um esforço real na turnê."

Antes e depois de Ed Sheeran - Foto: Getty Images

