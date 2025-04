Linn da Quebrada volta às redes sociais após internação para cuidar da saúde mental

Ela voltou! Após internação para cuidar da saúde mental, a atriz Linn da Quebrada retornou às redes sociais esbanjando alegria

Na manhã deste sábado, 19, Linn da Quebrada reapareceu nas redes sociais após um período afastada para cuidar da saúde física e mental . A artista havia sido internada em uma clínica especializada, e agora, decidiu dividir um pouco de sua rotina com os seguidores.

Nas imagens publicadas, Linn surgiu sorridente, segurando um arranjo de flores enquanto cumprimentava os fãs com um animado “Bom dia!”. Na sequência, ela também mostrou o momento em que trocava as tranças com a ajuda de uma profissional de beleza capilar.

Diagnosticada com depressão em junho de 2024, a atriz passou por uma internação e optou por se manter longe da internet desde então. No início do mês, ela já havia agradecido as mensagens de carinho dos fãs por meio de um áudio, mas esta foi a primeira vez que apareceu em vídeo desde o início do tratamento.

Vale lembrar que a equipe de Linn da Quebrada informou a internação voluntária da atriz e cantora no dia 13 de março. "Durante esse período, Linn está recebendo o apoio necessário de pessoas próximas, de sua equipe e de profissionais especializados, priorizando seu processo de recuperação e fortalecimento", declararam, na ocasião.

"Pedimos a todos, especialmente aos fãs e à imprensa, que respeitem sua privacidade e ofereçam o espaço necessário para que ela possa se dedicar totalmente a esse processo. Agradecemos o carinho, a compreensão e o apoio contínuo de todos, continuaremos compartilhando atualizações quando for apropriado", concluíram.

Veja os registros recentes:

Linn da Quebrada volta às redes sociais após internação. Foto: Reprodução/Instagram

Linn da Quebrada volta às redes sociais após internação. Foto: Reprodução/Instagram

Mensagem de Fernanda Montenegro

A equipe de Linn da Quebrada emocionou o público na noite de segunda-feira, 31, ao compartilhar uma mensagem especial recebida de ninguém menos que Fernanda Montenegro. As duas atuaram juntas recentemente no filme 'Vitória', baseado no livro 'Dona Vitória da Paz'.

Nas últimas semanas, Linn se internou voluntariamente em uma clínica de reabilitação para cuidar da saúde mental. O apoio enviado por Fernanda através de um áudio destaca a força e o talento da artista, além de a encorajar a sempre seguir em frente.

"Lina. Lina, querida, a gente tem que se conduzir na vida, tem que ter fôlego, tem que ter sonho. A vida é sonho. Então, se é sonho, a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego! Acorda e canta, tá? Acorda você, põe a mão na sua alma e canta. Você é um ser muito bonito, uma artista, uma atriz", iniciou a veterana.

"Seu trabalho é espetacular e nesse filme, queria ter a alegria de ter mais cenas com você. Estou te falando com coragem, te passando esse sentimento de acordar e cantar. Amém", completou Fernanda Montenegro.

Ouça na íntegra o áudio de Fernanda Montenegro para Linn:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por “Linnda” que “brada” (@linndaquebrada)

Leia também:Especialista avalia internação de Linn da Quebrada e alerta sobre saúde mental: 'É um ciclo'