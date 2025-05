Linn da Quebrada desabafa sobre dependência química: ‘Substância é um sintoma’

A cantora Linn da Quebrada abriu o jogo sobre a luta contra o vício em substâncias, após passar por internação em clínica de reabilitação em março

A cantora Linn da Quebrada, de 34 anos, abriu o jogo sobre a dependência química e os cuidados com a saúde mental. Em março, a artista foi internada em uma clínica de reabilitação para focar no tratamento e no bem-estar emocional.

Linn falou sobre a necessidade de reconhecer os sinais do abuso de substâncias e cuidar da saúde mental. “Talvez, esse seja o meu maior ensinamento. O respeito à saúde, cuidar da saúde mental. Eu me sinto numa rede de proteção e a gente precisa aprender a falar o óbvio, aquilo que é necessário nesses momentos. Como reconhecer que você está em um uso abusivo de substâncias? Como a gente reconhece que passou da linha?”, comentou durante sua participação o programa Engatilhadas, da DiaTV.

"A gente vive em uma sociedade, principalmente em São Paulo, principalmente nós, da comunidade, muito marginalizados, que é naturalizado o uso de substâncias, inclusive o álcool", completou.

A cantora explicou a relação entre o uso de substâncias e a saúde emocional. "A substância é um sintoma. Quando você chega nela, o seu corpo já está adoecido há muito tempo" .

Internações para o tratamento da saúde mental

Linn da Quebrada foi internada pela primeira vez em junho de 2024, após ser diagnosticada com depressão. Na ocasião, a artista anunciou uma pausa na carreira e se afastou de suas atividades profissionais para focar em seu bem-estar.

Em março deste ano, a equipe da cantora informou novamente que, pela segunda vez em menos de um ano, Linn precisou ser internada em uma clínica de reabilitação. Segundo o comunicado, ela estava “enfrentando desafios relacionados à saúde mental, o que levou ao abuso de substâncias e ao agravamento da depressão”. Como consequência, a artista precisou cancelar sua agenda de compromissos.

Durante sua segunda internação, surgiram rumores de que Linn teria sido vista na Cracolândia, uma área de São Paulo famosa pelo consumo de substâncias ilícitas. Contudo, a assessoria da cantora desmentiu essas alegações, afirmando que ela não esteve na região.

