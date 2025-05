Lexa compartilha alerta sobre pré-eclâmpsia: 'Sou uma sobrevivente'

A cantora Lexa, diagnosticada com pré-eclâmpsia durante a gravidez, fez um alerta sobre a saúde materna envolvendo a condição

A cantoraLexa separou um tempo de sua noite de quinta-feira, 22, para falar com o público sobre um assunto bastante importante. Por meio das redes sociais, a artista abordou a pré-eclâmpsia, diagnóstico recebido por ela durante a gravidez, e aproveitou para fazer um alerta sobre saúde materna.

Em seu perfil oficial, Lexa compartilhou uma imagem mencionando o Dia Mundial da Pré-Eclâmpsia, data criada em 2017 para conscientizar sobre a condição. " Sou uma sobrevivente da pré-eclâmpsia ", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Em janeiro deste ano, Lexa, que estava grávida de Sofia, sua primeira filha, precisou se internar devido a um quadro de pré-eclâmpsia. Em fevereiro, a cantora informou ao público que a bebê nasceu de forma prematura e acabou falecendo três dias após o parto.

Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, a famosa abriu o coração ao falar pela primeira vez sobre o diagnóstico recebido durante a gravidez. "Segui um pré-natal à risca. Meus exames estavam todos ok, mas a pressão dava 12 por 8, 13 por alguma coisa, e isso incomodava a minha médica. Fiz o exame e deu grande chance para pré-eclâmpsia. Ela falou: eu não vou te deixar em casa, não, mesmo você se sentindo bem. Eu estava me sentindo bem", relembrou.

Lexa foi internada com a pressão alterada aos seis meses de gestação e ficou internada por 17 dias, já que ela sabia que quanto mais tempo conseguisse segurar a gravidez, a filha teria mais chance.

"Eu fiz tudo que eu podia. Às vezes a gente quer se culpar. Não tinha mais o que eu fazer. Eu estou vivendo a minha dor e ela é grande. é um processo. Eu preciso juntar meus cacos, meu quebra-cabeças sem peças. O final não é do jeito que eu queria. A gente não tem controle sobre o amanhã mesmo", desabafou a cantora, na ocasião.

Lexa relembra reação ao se despedir da filha

A cantora Lexa enfrentou um momento difícil em fevereiro deste ano, quando precisou se despedir da filha, Sofia. A bebê, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, faleceu três dias após o nascimento prematuro.

Recentemente, em entrevista ao 'Conversa com Bial', da TV Globo, Lexa desabafou sobre o luto ao falar da morte da pequena e revelou que sua mãe, Darlin Ferrattry, a impediu de agir por impulso. De acordo com a artista, sua primeira reação após entender que a filha não resistiria foi querer apagar todas as fotos da menina.

Lexa ainda ressaltou que a dor da perda é insuperável, mas que o tempo ajuda a amenizar; confira mais detalhes!

