Leticia Cazarré lembra diagnóstico que recebeu durante internação da filha

A stylist Leticia Cazarré não deixou passar batido um comentário feito em uma de suas publicações recentes nas redes sociais. Ao ver uma internauta sugerir que ela teve burnout por ser mãe de seis filhos, a esposa do ator Juliano Cazarré fez questão de rebater.

E ela explicou que seu burnout foi em meio aos cuidados com a pequena Maria Guilhermina, de 3 anos, que tem uma condição rara no coração."Meu burnout foi em função de um ano e meio como cuidadora intensiva da minha filhinha que tem muitas doenças graves. Eu dormia em média 4h por noite e, muitas vezes, ela quase morreu nos meus braços. Passei 8 meses dentro de uma UTI e longe da minha família".

E complementou: "Tudo isso tem um preço alto em exaustão e altos níveis de cortisol no organismo. Meu burnout não foi porque tenho seis filhos. Espero que agora tenha ficado claro para você. Ah, e eu continuo aberta à vida!", complementou em seguida. E concluiu: "Não sei por que ainda perco o meu tempo".

O diagnóstico de Maria Guilhermina

Vale lembrar que Maria Guilhermina nasceu com um problema raro no coração. Ela veio ao mundo em 21 de junho de 2022, em uma maternidade de São Paulo, com uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein. O diagnóstico foi feito ainda na gravidez e ela passou por uma cirurgia no coração logo depois do nascimento.

Hoje em dia, Maria Guilhermina recebe cuidados em home care, que é o cuidado especializado com equipamentos médicos em casa, e vai ao hospital para procedimentos ou em momentos de cuidados médicos.

Leticia e Juliano Cazarré também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Estêvão.

