Larissa Santos fala sobre os desafios da recuperação após acidente: ‘Não posso’

A ex-BBB Larissa Santos revela como tem sido sua rotina após sofrer um acidente no banheiro no último domingo, 4; saiba detalhes!

A ex-BBB e influenciadora digital Larissa Santos usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 8, para desabafar sobre as dificuldades que tem enfrentado durante a recuperação, após sofrer um acidente no banheiro de casa, no último domingo, 4, quando o box estourou, o que casou um corte que a levou a receber 14 pontos.

"Meus amores, estou sumida porque, assim, não sei o que eu posto para vocês. Eu não gosto de postar coisa triste. Não que eu esteja sofrendo, mas, assim, né... Estou aqui, trabalhando no celular, não dá nem de aparecer porque eu não consigo fazer nada. Graças a Deus, o Neto está me ajudando em tudo... E é isso, ontem, quase caí no banheiro", iniciou a ex-BBB.

"Agora estou aqui atrás de um salão que venha em casa, porque eu não consigo sair. Eu quero gravar, eu sei que não posso me mexer muito, mas pelo menos dois vídeos... Eu tô me sentindo inútil dentro de casa", revelou.

Larissa falou também sobre as dificuldades físicas e emocionais que está enfrentando durante sua recuperação. "Eu quase morri de dor, berrava, mas deu tudo certo. A recuperação está muito boa, minha cicatrização é muito boa. Não tô sentindo dor porque tô tomando o remédio certinho também. Só que eu não tô conseguindo andar, porque não posso colocar o pé no chão. Aí tô com a muleta, só que, mesmo assim, até de muleta, tipo, cansa, sabe? Cansa a perna. Então, ainda está um pouco difícil isso. Eu, que sou muito imperativa, tô sempre fazendo alguma coisa... É muito difícil" , completou.

Larissa Santos desabafa sobre desafios após o acidente - Foto: Reprodução/Instagram

Larissa leva 14 pontos após acidente

Após voltar de uma festa com os amigos e o namorado, DJ Netto, Larissa Santos foi tomar banho quando o box do banheiro estourou, causando um corte que a fez precisar de 14 pontos.

"O box do banheiro explodiu quando eu fui tomar banho. Agora já estou bem, mas fui para o hospital e levei 14 pontos no pé. Não consigo andar. O corte foi em cima em principalmente, entre os dedos, especialmente no dedão. Chegou a dar para ver o osso... O médico falou para não ficar apoiando porque a pele é muito fininha e pode arrebentar os pontos. Então, preciso ficar em total repouso. Estou dando graças a Deus que não foi pelo corpo", disse a ex-BBB.

