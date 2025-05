Lady Gaga desafia diagnóstico com turnê e médico explica: 'Síndrome dolorosa'

Após apresentação no Brasil, Lady Gaga segue sua turnê; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings explica como ela concilia shows mesmo com diagnóstico crônico

O show de Lady Gaga atraiu uma multidão de fãs para a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado, 3. O evento marcou o retorno tão aguardado da cantora ao Brasil após 13 anos da sua última passagem. Após a icônica apresentação, a artista vai tirar apenas alguns dias de folga e voltará aos palcos com sua turnê 'Mayhem'.

Mesmo com a rotina intensa de shows, Lady Gaga convive com a fibromialgia e, inclusive, já precisou cancelar apresentações e o motivo foram as severas dores causadas pelo seu diagnóstico. No ano de 2017, ela cancelou seu show no Rock in Rio por conta do quadro.

Para saber mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Fabio Jennings - médico reumatologista do corpo clínico do Albert Einstein com Especialização em Medicina Esportiva pela Universidade de Stanford- Califórnia (EUA) e mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) - que detalha o quadro da cantora.

"A fibromialgia é uma síndrome dolorosa difusa que, apesar de crônica, tem progressão benigna, ou seja, não causa deformidades ou incapacidades permanentes", afirma. O Dr. Fabio aponta que outro aspecto que permite à cantora seguir com sua agenda de shows é a boa progressão da doença, ou seja: "Ondas com picos de melhora ou de piora, ou até a possibilidade de ter remissão quase completa dos sintomas", explica o Dr. Fabio.

"A fibromialgia pode se apresentar com diferentes intensidades e sintomas. Existem pacientes que apresentam sintomas leves que muitas vezes não chegam a ter o diagnóstico, até os indivíduos com sintomas incapacitantes", declara o reumatologista.

FIBROMIALGIA NÃO PODE PARAR A CANTORA

O reumatologista reconhece o acesso da Lady Gaga a serviços de saúde de ponta e uma equipe multidisciplinar - com médicos, psicólogos, fisioterapeutas - mas, ao mesmo tempo, ele ressalta que isso não diminui o mérito pessoal dela. Mesmo com todos esses recursos, é preciso muita força emocional, disciplina e atitude positiva para enfrentar uma doença crônica como a fibromialgia e ainda assim se apresentar com tanta energia.

"É claro que Lady Gaga tem acesso aos melhores serviços de saúde e deve ter tido apoio de uma equipe multisciplinar, dando condições para fazer uma turnê dessa magnitude. Acima de todo o privilégio da artista, devemos engrandecer suas virtudes e atitudes positivas diante dos obstáculos o que a fazem ser uma Mother Monster", declara.

EXISTE TRATAMENTO?

Os tratamentos mais eficazes são os não medicamentosos, especialmente os exercícios físicos individualizados e graduais."O exercício físico ajuda não somente no controle da dor, mas também da fadiga, do sono ruim, dos sintomas depressivos, etc, melhorando a capacidade funcional das pessoas com fibromialgia", afirma o Dr. Fabio Jennings. O especialista complementa sobre outras alternativas.

"Também, as terapias psicológicas comportamentais são eficazes em um grupo de pacientes. Os medicamentos utilizados no tratamento são os analgésicos comuns, os antidepressivos, os anticonvulsivantes e os relaxantes musculares [...] Atualmente, novos agentes como os canabinoides e as terapias de neuromodulação estão sendo estudados com resultados promissores", finaliza ao avaliar o caso da cantora Lady Gaga.

