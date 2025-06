Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã plástica Luiza Hassa avalia o procedimento de mamoplastia realizado pela influenciadora Kylie Jenner

Kylie Jenner abriu o jogo sobre a mamoplastia de aumento que realizou e chamou a atenção da internet pela forma inusitada em que revelou os detalhes: respondendo a uma fã por meio de um comentário no TikTok: “Perfil moderado, metade abaixo do músculo! Espero que ajude.”

A influenciadora, que já falou abertamente sobre o procedimento estético outras vezes, colocou implantes pela primeira vez aos 19 anos, apenas alguns meses antes de engravidar da primeira filha, Stormi. Em um episódio do The Kardashians, relatou ter se arrependido do momento da decisão devido ao processo de amamentação enquanto ainda estava em recuperação do procedimento: “Eu tinha seios lindos [antes de dar à luz]. Seios naturais. Simplesmente lindos. Tamanho perfeito, tudo perfeito”, disse Kylie.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã plástica Dra. Luiza Hassan falou sobre o processo cirúrgico realizado, que é tendência entre as celebridades, e os avanços tecnológicos que facilitam a recuperação, como o Real 24 Recovery ou R24R.

A abordagem tem sido amplamente defendida por especialistas como a Luiza Hassan, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e destaca a mudança de paradigma no processo de recuperação.

“Com esse protocolo, conseguimos minimizar o trauma cirúrgico, prevenir complicações, reduzir drasticamente a dor pós-operatória e acelerar o retorno às atividades do dia a dia. No dia seguinte, muitas pacientes já estão de volta à rotina, cuidando dos filhos, saindo para eventos e tudo isso com conforto”, explicou a médica.

Segundo Luiza Hassan, Kylie Jenner optou por uma mamoplastia com próteses de 445 milímetros colocadas embaixo do músculo, buscando um colo maior, enquanto procedimentos estéticos atuais trazem um resultado mais natural e discreto, buscando autonomia e bem-estar das pacientes.

“Sinal de que, na era da estética consciente, a recuperação pode ser tão moderna quanto o resultado final. Principalmente para mulheres independentes, que precisam voltar logo às suas atividades”, conclui.