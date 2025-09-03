CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Kim Kardashian expõe luta contra doença e médica alerta: 'Não deve ser subestimada'
Bem-estar e Saúde / O QUE ELA TEM

Kim Kardashian expõe luta contra doença e médica alerta: 'Não deve ser subestimada'

Estrela de reality show, Kim Kardashian mostrou ferimentos nas pernas e levantou alerta sobre problema de saúde

Dra. Luciana Maluf
por Dra. Luciana Maluf

Publicado em 03/09/2025, às 15h49

Kim Kardashian foi diagnosticada com psoríase - Foto: Getty Images
Kim Kardashian foi diagnosticada com psoríase - Foto: Getty Images

A empresária e estrela de reality show Kim Kardashian (44) nunca escondeu dos fãs os desafios que enfrenta em relação à saúde. Recentemente, ela voltou a chamar a atenção ao revelar episódios de psoríase, condição que provoca inflamações e descamações na pele e que pode impactar não apenas o corpo, mas também o bem-estar emocional de quem convive com ela.

Para entender melhor os efeitos da doença e as formas de tratamento, a CARAS Brasil conversa com a dermatologista Dra. Luciana Maluf, que esclarece pontos importantes sobre a condição que também atinge milhões de pessoas no mundo.

Segundo a especialista, a gravidade da psoríase vai muito além da aparência das lesões. “A psoríase pode ser considerada grave quando há extensa área de acometimento da pele, comprometimento das articulações, ou quando a doença afeta de forma significativa a qualidade de vida do paciente, tanto no aspecto físico quanto emocional”, explica.

A médica reforça que a dimensão do problema pode variar e atingir desde áreas pequenas até partes mais sensíveis do corpo. “Clinicamente, classificamos a psoríase como grave quando ela atinge mais de 10% da superfície corporal, quando há envolvimento das mãos, pés, rosto ou genitália (por serem áreas sensíveis e de grande impacto funcional), ou ainda quando ela é resistente aos tratamentos tópicos tradicionais. Mas, mesmo em casos moderados, a psoríase pode ser considerada grave do ponto de vista emocional. O impacto psicológico da doença, incluindo baixa autoestima, ansiedade, depressão e isolamento social, é significativo e não deve ser subestimado. Muitos pacientes relatam sentir-se constrangidos ou evitam situações sociais devido às lesões visíveis”, afirma.

Quando questionada sobre a possibilidade de cura, Dra. Luciana esclarece que o desafio é contínuo. “Infelizmente a psoríase ainda não tem cura definitiva — por ser uma doença autoimune e crônica, ela tende a acompanhar o paciente por toda a vida. No entanto, isso não significa que o paciente ficará sempre com sintomas ou sem qualidade de vida. Pelo contrário: com o tratamento adequado e acompanhamento regular, a grande maioria das pessoas consegue manter a doença sob controle, com longos períodos de remissão, em que não há sinais visíveis na pele e o paciente leva uma vida absolutamente normal”, explica.

Sobre as opções terapêuticas, a dermatologista lembra que cada caso precisa de uma abordagem personalizada. “O tratamento da psoríase é individualizado, ou seja, depende do quadro clínico da doença, da extensão das lesões, da presença ou não de comprometimento articular, e do impacto emocional e funcional que ela causa no paciente. Nós avaliamos todos esses aspectos antes de definir a abordagem terapêutica. De forma geral, dividimos o tratamento em quatro grandes categorias: Tratamentos tópicos são os mais indicados nos casos leves a moderados, com poucas lesões, que incluem corticoides tópicos, medicamentos via oral e hidratantes especiais para reduzir descamação e inflamação. Utilizamos também a fototerapia com radiação ultravioleta (UVB ou PUVA) em sessões controladas. É indicada quando os tratamentos tópicos não são suficientes. A luz ajuda a desacelerar a renovação celular e diminuir a inflamação", diz. 

"Além disso, sempre enfatizamos a mudança de hábitos de vida: parar de fumar, reduzir o consumo de álcool, controlar o estresse, tratar doenças associadas (como obesidade e diabetes), e manter a pele bem hidratada. A psoríase exige uma abordagem multidisciplinar, com o dermatologista no centro do cuidado, mas muitas vezes com apoio de reumatologistas, psicólogos e nutricionistas”, completa sobre a doença que atinge a modelo.

Dra. Luciana Maluf

Dra. Luciana Maluf é médica dermatologista (CRM 113.699 e RQE 34.552), membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e da American Academy of Dermatology. Especialista em estética avançada, laserterapia e peles étnicas.

Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian  

