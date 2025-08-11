Kim Kardashian a Cardi B: Entenda por que celebridades estão diminuindo o bumbum

CARAS Brasil
Nos últimos meses, a mudança de visual de celebridades como Kim Kardashian e Cardi B passou a chamar a atenção dos internautas nas redes sociais

Publicado em 11/08/2025, às 15h15

O médico explicou mais detalhes das novas tendências envolvendo a diminuição do bumbum - Reprodução/Instagram

Nos últimos meses, diversas celebridades passaram a chamar a atenção nas redes sociais com uma mudança no visual. Nomes como Kim Kardashian (44) e Cardi B (32) despertaram a curiosidade dos fãs ao abandonarem os grandes volumes do bumbum. A decisão surpreendeu, especialmente porque ambas ajudaram a popularizar o visual curvilíneo e o uso de procedimentos estéticos.

Em entrevista à CARAS BrasilDr. Rodrigo Mangaravite explica que hoje há uma grande procura por procedimentos estéticos que estejam alinhados com a naturalidade.

"As pessoas querem melhorar a aparência e, para isso, existem procedimentos e a cirurgia plástica. Mas temos sempre que pensar em transformar com naturalidade, pois sempre fica mais harmônico e tem um resultado mais bacana", destaca.

O cirurgião plástico ainda reforça que os motivos por trás da diminuição da área podem ser inúmeros. "Muitas celebridades têm reduzido o bumbum por questões de saúde, conforto e mudança de estética", reforça.

"A tendência 'turbinada' perdeu força, dando lugar a um visual mais natural e proporcional, influenciado pela moda e pelas redes sociais. O padrão mudou: antes 'quanto maior, melhor', agora 'quanto mais autêntico e mais natural, melhor'", conclui.

PROCEDIMENTO

Em entrevista à CARAS Brasil, o dentista Flávio Pinheiro avalia a escolha feita pela filha da influenciadora digital norte-americana. Segundo o especialista, o procedimento realizado pela filha de Kim Kardashian é conhecido como 'dental jewel' ou, na tradução ao português, joia dental.

North West tinha dez anos quando realizou o procedimento nos dentes. Flávio Pinheiro alerta sobre colocar joias dentárias em crianças, pois a dentição infantil ainda está em formação neste período da vida. 

"Essa é uma questão delicada. Tecnicamente, é possível aplicar a joia dental em crianças, mas não é algo que recomendamos rotineiramente. A dentição infantil ainda está em formação, e qualquer interferência precisa ser muito bem avaliada. É essencial que os pais consultem um dentista especializado antes de tomar qualquer decisão. Eu não indicaria nunca", afirma. Continue lendo aqui!

Dr. Rodrigo Mangaravite (68271/ 52.61921-5)  é cirurgião plástico (RQE 61233) e professor formado pela Faculdade Souza Marques. Além disso, é Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Membro ativo da International Society Of Aesthetic Plastic Surgery, Membro titular da Federação Ibero latino-americana de Cirurgia Plástica e membro do corpo clínico dos mais importantes e conceituados hospitais do Brasil e América Latina, como Sírio Libanês e Hospital Israelita Albert Einstein, entre outros. @drrodrigomangaravite

