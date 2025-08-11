Kim Kardashian a Cardi B: Entenda por que celebridades estão diminuindo o bumbum

Nos últimos meses, a mudança de visual de celebridades como Kim Kardashian e Cardi B passou a chamar a atenção dos internautas nas redes sociais

Nos últimos meses, diversas celebridades passaram a chamar a atenção nas redes sociais com uma mudança no visual. Nomes como Kim Kardashian (44) e Cardi B (32) despertaram a curiosidade dos fãs ao abandonarem os grandes volumes do bumbum. A decisão surpreendeu, especialmente porque ambas ajudaram a popularizar o visual curvilíneo e o uso de procedimentos estéticos.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Mangaravite explica que hoje há uma grande procura por procedimentos estéticos que estejam alinhados com a naturalidade.

"As pessoas querem melhorar a aparência e, para isso, existem procedimentos e a cirurgia plástica. Mas temos sempre que pensar em transformar com naturalidade, pois sempre fica mais harmônico e tem um resultado mais bacana", destaca.

O cirurgião plástico ainda reforça que os motivos por trás da diminuição da área podem ser inúmeros. "Muitas celebridades têm reduzido o bumbum por questões de saúde, conforto e mudança de estética", reforça.

"A tendência 'turbinada' perdeu força, dando lugar a um visual mais natural e proporcional, influenciado pela moda e pelas redes sociais. O padrão mudou: antes 'quanto maior, melhor', agora 'quanto mais autêntico e mais natural, melhor'", conclui.

PROCEDIMENTO

