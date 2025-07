Kaique Cerveny volta aos treinos com dieta de 6 mil calorias: isso é saudável?

Após se recuperar de uma hepatite A, o influenciador fitness retomou a rotina pesada com treinos diários e alimentação hipercalórica

Kaique Cerveny, influenciador fitness conhecido por seus treinos intensos e físico musculoso, chamou a atenção ao revelar nas redes sociais que está ingerindo entre 5.000 e 6.000 calorias por dia e treinando até 7 horas diárias. A rotina extrema é parte de seu processo de retorno após se recuperar de uma hepatite A — uma doença viral que compromete temporariamente o fígado.

Apesar da motivação, profissionais da saúde alertam: esse tipo de abordagem não é indicado para o público geral e pode causar problemas sérios se feito sem orientação adequada.

Quando uma dieta hipercalórica é realmente necessária?

De acordo com o médico do esporte Dr. João Branco, dietas com alta ingestão calórica são indicadas apenas para atletas de elite ou pessoas com metabolismo muito acelerado, que treinam intensamente e têm demanda energética superior à média. “Toda dieta com cálculo de aporte energético tem que levar em conta o que a pessoa gasta e o que ela consome”, explica.

Em casos de pessoas que se recuperam de doenças hepáticas, como a hepatite, o cuidado deve ser redobrado. O fígado é o principal órgão responsável por metabolizar proteínas, gorduras e carboidratos. Qualquer excesso pode atrasar a recuperação ou até agravar quadros silenciosos de inflamação.

Os riscos de seguir esse padrão por conta própria

Síndrome RED-S : desequilíbrio entre gasto e ingestão calórica, afetando hormônios, imunidade e performance.

Lesões por sobrecarga : treinar muitas horas por dia sem descanso adequado pode causar fadiga crônica.

Distúrbios alimentares: obsessão por desempenho e aparência pode gerar compulsões ou transtornos.

Como alcançar resultados com segurança

Faça exames metabólicos e hormonais com regularidade.

Consulte um nutricionista esportivo para montar uma dieta individualizada. Priorize alimentos ricos em nutrientes, evitando calorias vazias. Estabeleça dias de descanso e foco em recuperação muscular.

Um alerta necessário

Segundo artigo publicado na Journal of the International Society of Sports Nutrition, mais de 60% dos praticantes de musculação que seguem rotinas extremas sem supervisão desenvolvem sinais de overtraining em até três meses, como insônia, fadiga, queda de libido e lesões frequentes.

A rotina de Kaique é possível — mas só com suporte multidisciplinar e atenção à saúde. Para quem acompanha o influenciador e deseja se inspirar, o ideal é adaptar práticas com orientação profissional e respeitando os limites do próprio corpo.