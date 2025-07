Justin Timberlake revela doença: ‘Extremamente debilitante’

O cantor Justin Timberlake revela que sofreu com uma doença durante toda a turnê e desabafa sobre o diagnóstico

O cantor Justin Timberlake acaba de encerrar a turnê mundial Forget Tomorrow e contou que sofreu com um problema de saúde durante todos os shows. Ele disse que foi diagnosticado com a Doença de Lyme .

Em um post nas redes sociais, ele desabafou sobre a condição de saúde. “Enquanto reflito sobre a turnê, quero contar um pouco sobre o que está acontecendo comigo. Entre outras coisas, tenho lutado contra alguns problemas de saúde e fui diagnosticado com a doença de Lyme. Não digo isso para que sintam pena de mim, mas para esclarecer o que tenho enfrentado nos bastidores”, disse ele.

E completou: “Se você já teve essa doença ou conhece alguém que teve, você sabe: conviver com isso pode ser extremamente debilitante, tanto mental quanto fisicamente. Quando recebi o diagnóstico, fiquei chocado. Mas, pelo menos, eu consegui entender porque estava no palco com uma dor enorme nos nervos ou me sentindo com fadiga e enjoos”.

Logo depois, ele comentou que pensou em interromper a turnê. “Eu estava diante de uma decisão pessoal. Parar de fazer a turnê ou continuar? Decidi que a alegria que traz me apresentar supera muito o estresse passageiro que meu corpo estava sentindo. Estou feliz de ter continuado”, afirmou.

O que é a Doença de Lyme?

A doença de Lyme é causada pela bactéria Borrelia e é transmitida por carrapatos. Os humanos são contaminados são quando picados por carrapatos em áreas de natureza. Os sintomas envolvem erupções cutâneas, dor e rigidez do corpo, fraqueza muscular e problemas na imunidade.

De acordo com o site do Hospital Albert Einstein, o tratamento é feito com antibióticos. Os sintomas geralmente duram quatro semanas, mas, em algumas pessoas, podem persistir por meses ou anos.