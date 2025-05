Juliette vai parar no hospital após sofrer acidente doméstico

A cantora e ex-BBB Juliette Freire usou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, para contar que sobreu um pequeno acidente doméstico

A cantora e ex-BBB Juliette Freire usou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, para contar que sofreu um pequeno acidente doméstico. Ela relatou que seu nariz e seus lábios ficaram inchados após bater na porta de casa e que precisou procurar atendimento médico para verificar se estava tudo bem.

"Acabei de bater a boca e o nariz na janela. Não sei se quebrou. Já chorei que só. Acho que sim, né? Quebrou, não. Mas que está meio torto, está", desabafou ela, ao afirmar por engano que havia se machucado em uma janela, enquanto, na verdade, exibia a porta onde se feriu.

Para garantir que estava tudo bem, ela decidiu procurar a emergência de um hospital. No local, tirou uma radiografia e descobriu que sofreu uma microfratura no nariz, sem gravidade.

"Estamos com uma pequena fratura à direita. Não tem um desvio de grande porte", tranquilizou o médico, que deu detalhes do tratamento: "A priori estamos falando de tratamento conservador, só contendo com gelo e evitando o inchaço que está sendo gerado em volta".

"Que coisa maravilhosa", lamentou ela de forma irônica. Em seguida, ela mostrou o profissional da saúde realizando um curativo em seu nariz. Pouco depois, apareceu já em casa e tranquilizou os seguidores, mostrando que estava tudo bem com sua saúde.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eita Que Musicao (@eitaquemusicao)

Desabafo de Juliette

No início da semana, a ex-BBB fez outro desabafo sobre sua saúde. Ela contou que teve uma crise de ansiedade durante o show da cantora Lady Gaga, que atraiu uma multidão de fãs para a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado, 3. Ela, que acompanhou a apresentação da área VIP, relatou que se sentiu sufocada e sem conseguir respirar. Veja o que ela disse!

Leia também: Médico faz alerta sobre crise de Juliette em show de Lady Gaga: 'Modo de fuga'