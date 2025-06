Juliette revela suspeitas de diagnóstico do noivo após internação: 'Alteradas'

Noivo de Juliette, Kaique Cerveny precisou ser internado após sentir fortes dores abdominais por dias seguidos; saiba detalhes

A cantora Juliette contou aos seguidores na noite de segunda-feira, 16, que o noivo, Kaique Cerveny, precisou ser internado após sentir fortes dores abdominais por dias seguidos. Por meio das redes sociais, a campeã do BBB 21, da TV Globo, explicou que foi imediatamente ao hospital fazer companhia ao amado após cumprir sua agenda profissional.

"Vim ficar com o galego, que está internado. Tem mais de oito dias que ele está com dor abdominal, febre, enjoo, e aguentando. E ontem ele não aguentou, passou bem mal, e foi para o hospital. Fez exames e algumas enzimas do fígado deram muito alteradas. Todo mundo ficou bem agoniado, e ele foi internado e transferido de hospital", iniciou ela.

Em seguida, Juliette revelou as suspeitas dos médicos em torno do diagnóstico de Kaique: " Eles estão suspeitando de hepatite A ou dengue. Mas é provável que seja hepatite A. Ele vai ficar internado na semi-intensiva. Já repetiu os exames e as taxas ainda estão alteradas, ele ainda está com dor, e não tem o que tomar", finalizou a cantora.

Em suas redes sociais, Kaique também comentou brevemente sobre a internação. Sem revelar maiores detalhes do diagnóstico, o noivo de Juliette explicou que o resultado de um exame apontou alterações no fígado. " Internei ontem com algumas enzimas do fígado bem altas… sigo bem, mas ficarei de olho alguns dias ", disse o companheiro da famosa.

Kaique Cerveny precisou ser internado - Reprodução/Instagram

O retorno de Juliette à Globo

A cantora Juliette Freire (35) está de volta à Globo! Ela assinou contrato com o grupo de televisão e integra parte do time de comentaristas do programa Saia Justa, do GNT, ao lado de Eliana (52), Erika Januza (40) e Bela Gil (37). Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB abraça esta nova fase na carreira e confessa a realização de um sonho: "A minha vida é assim".

Com seu jeito sincero, personalidade forte e coração acolhedor, Juliette conquistou o público ao se manter fiel a si mesma e vencer o BBB 21! Quando saiu do programa, ela ostentava mais de 23,5 milhões de seguidores no Instagram. Agora, ela garante mostrar um lado ainda mais pessoal no Saia Justa; confira o bate-papo completo com a artista!

