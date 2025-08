Juliette revela detalhes sobre diagnóstico do sobrinho que está no CTI

A ex-BBB e cantora Juliette Freire compartilhou o que o médico disse sobre o diagnóstico do seu sobrinho, Ryan, que está internado no CTI

A ex-BBB e cantora Juliette Freire reapareceu na internet para compartilhar o que o médico disse sobre o diagnóstico do seu sobrinho, Ryan, que está internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo). O rapaz de 17 anos foi diagnosticado com miocardite, que é uma inflamação no coração.

"O médico explicou o seguinte: A inflamação no coração é uma consequência de alguma infecção no corpo. Aí o corpo produz anticorpos e o coração inflama. Ele está bem, não é um caso grave, mas ele está no CTI para monitorar tudo. Ele está super bem, não está mais com dor, e a tendência agora é melhorar”, disse ela.

Logo depois, a estrela disse que o rapaz segue em observação e já apresenta melhora. "Ryan está clinicamente bem. Refazendo exames. A gente está se revezando para ficar com ele. Ele está melhorando. Vamos orar. Esses últimos meses foi Kaique, painho, Ryan… É rezar muito e pedir proteção sempre e saúde para todo mundo. Aceito boas energias”, comentou.

O que é miocardite, sintomas e tratamento: entenda a inflamação cardíaca

A miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco (miocárdio), frequentemente causada por infecções virais, como o coronavírus, influenza e coxsackievirus. Embora muitas vezes passe despercebida, pode evoluir para complicações graves, como insuficiência cardíaca.

A miocardite caracteriza-se por uma resposta inflamatória do miocárdio, geralmente associada a infecções virais. Essa inflamação pode prejudicar a capacidade do coração de bombear sangue adequadamente. Além de vírus, outras causas incluem doenças autoimunes, medicamentos e toxinas.

Sintomas mais comuns

Os sintomas variam conforme a gravidade da inflamação e podem incluir:

Dor torácica ou sensação de aperto no peito;

Falta de ar, especialmente durante atividades físicas;

Cansaço excessivo ou fraqueza;

Palpitações ou arritmias;

Inchaço nas pernas, tornozelos ou pés;

Febre, náusea ou dor abdominal (mais comuns em crianças).

Diagnóstico

O diagnóstico da miocardite envolve:

Exame físico e histórico médico;

Eletrocardiograma (ECG);

Ecocardiograma;

Ressonância magnética cardíaca;

Exames de sangue para detectar inflamação e danos ao miocárdio

Tratamento

O tratamento depende da causa e gravidade da miocardite:

Descanso e monitoramento;

Medicamentos para controlar arritmias e melhorar a função cardíaca;

Uso de inibidores da ECA, betabloqueadores e diuréticos;

Em casos graves, pode ser necessário o uso de dispositivos como cardiodesfibrilador implantável ou até transplante cardíaco.

Prognóstico

Com diagnóstico precoce e tratamento adequado, a maioria dos casos de miocardite evolui bem. No entanto, é essencial o acompanhamento médico contínuo para prevenir complicações a longo prazo.

Juliette Freire: Da campeã do 'BBB 21' à nova apresentadora do 'Saia Justa'

1. Vitória no 'Big Brother Brasil 21': Juliette Freire ganhou notoriedade nacional ao vencer a 21ª edição do 'Big Brother Brasil', conquistando 90,15% dos votos e tornando-se a campeã com maior número de votos da história do programa.

2. Apresentadora do 'TVZ': Após o sucesso no reality show, Juliette assumiu a apresentação do programa 'TVZ' no Multishow, onde interagiu com o público e apresentou videoclipes, consolidando sua presença na mídia.

3. Participações em programas de TV: A paraibana participou de diversos programas, como 'Você Nunca Esteve Sozinha', 'Caravana das Drags' e 'Viajando com os Gil', sempre compartilhando sua personalidade autêntica e conquistando o público.

4. Carreira musical de sucesso: Juliette lançou seu primeiro EP, intitulado 'Juliette', que obteve grande sucesso nas plataformas digitais. A cantora também lançou o álbum 'Caminho (Ao Vivo)', consolidando sua carreira na música.

5. Nova apresentadora do 'Saia Justa': Em maio de 2025, Juliette foi anunciada como nova apresentadora do programa 'Saia Justa', exibido pelo canal GNT. Ela se junta a Eliana, Bela Gil e Erika Januza, trazendo sua visão única e sensibilidade para o programa.

