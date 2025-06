Juliette revela condição que ela impôs e resultou em términos; saiba qual

A ex-BBB e apresentadora Juliette abre o jogo sobre a sua intimidade e dá detalhes sobre a sua relação íntima com o noivo, Kaique Cerveny

Em novo episódio do programa Saia Justa, do GNT, a apresentadora Juliette Freire decidiu expôr detalhes de sua vida íntima e condição que impõe para se relacionar com alguém . Isso porque a campeã do BBB 21, explicou que mantém o uso de camisinha em seus relacionamentos e chegou a romper relações amorosas após o parceiro recusar o uso do preservativo .

"Eu sempre fui muito, muito cuidadosa com isso, mas já tive relacionamentos onde a pessoa se recusava a usar preservativo e quando eu pedia, a pessoa dizia: 'Ah, então é você que tem alguma coisa?'. Ou então: 'Se não for assim, eu não quero porque eu não consigo, porque é ruim'. Eu acabei relacionamentos por isso", contou em bate-papo com Eliana, Bela Gil, Erika Januza, Fernanda Lima e Gil do Vigor,

Noiva do atleta de crossfit, Kaique Cerveny, ela deu detalhes sobre as suas relações íntimas:

"E hoje, todas as minhas relações recentes, eu faço como se fosse pré-nupcial", esclareceu.

"Pra você parar de usar a camisinha? Eu não paro, eu uso sempre, mas também já passei um episódio onde o parceiro tirou na hora do ato, escondido. Eu me assustei quando eu me vi, então depois disso, eu faço: estourou ou aconteceu alguma coisa? Eu estou segura, se é que a gente pode falar isso, é óbvio, mas eu tento de todas as formas me sentir protegida e cuidando da minha saúde", pontuou.

Noivo de Juliette surge com os olhos amarelos após alta hospitalar

Recentemente, Kaique Cerveny recebeu alta hospitalar após ficar alguns dias internado e surpreendeu ao revelar que está com os olhos amarelos e a pele em tom amarelado. A tonalidade foi revelada por Juliette nas redes sociais quando ela mostrou que o namorado está bem, mas segue em tom amarelado.

Kaique precisou ficar internado por causa de problemas no fígado. Agora, ele está em processo de recuperação. Entenda!

