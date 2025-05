Juliette Freire abre o coração e desabafa sobre crise: ‘Me senti muito vulnerável'

A cantora e ex-BBB Juliette Freire falou sobre sua relação com a ansiedade e relembrou uma crise que teve durante o show da cantora Lady Gaga

A cantora e ex-BBB Juliette Freire fez sua estreia nesta quarta-feira, 21, como apresentadora do Saia Justa, no GNT. Durante a atração, ela falou sobre sua relação com a ansiedade e relembrou uma crise que teve durante o show da cantora Lady Gaga, no Rio de Janeiro, no início do mês.

No sofá com Eliana, Erika Januza, Bela Gil e a filósofa e psicanalista Viviane Mosé, Juliette explicou de que forma costuma lidar com situações que despertam esse sentimento. “Em alguns episódios da minha vida, não administrei da melhor forma. Sempre tive a sensação de que não podia ficar encurralada", iniciou.

E completou: "Se estou em um lugar, observo onde é a saída de emergência, fico perto e calculo tudo, já por essa tensão de proteção, de instinto e sobreviver. Em alguns momentos da minha vida, tive episódios que eu perdi o controle. E esse foi um deles”, relembrou.

Ao falar sobre o episódio no show no Rio, Juliette contou que estava empolgada para assistir à apresentação da cantora, mas enfrentou dificuldades já na chegada. “Estava super entusiasmada. Entrei em um lugar e, automaticamente, na minha mente, eu procurei a saída e não encontrei", recordou.

"Nesse momento, as pessoas começaram a vir falar comigo e eu tinha o dever e a dedicação de falar com as pessoas. E, ao mesmo tempo, eu estava perdendo o controle. Eu começava a tentar procurar a saída e não encontrava. Foi me faltando ar e eu pensando: 'vou passar mal na frente das pessoas, porque já senti isso antes'”, relatou.

E contou como se sentiu. “ Chegou uma hora que eu não conseguia mais lidar. Meu rosto tremia e eu estava querendo chorar. E eu falei: 'tenho que sair daqui ou eu vou passar mal.' E não tinha mais ar. A gente foi no contra fluxo e tinha muita gente: 'Juliette, Juliette!' [...] Consegui sair dessa aglomeração e tentei puxar o ar, chorar, chorar.. . Enquanto estava fazendo isso, tinham celulares apontando para mim. Me senti muito vulnerável, exposta e desprotegida.”

Médico faz alerta sobre crise de Juliette

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas falou sobre a crise de ansiedade que Juliette sofreu durante o show de Lady Gaga, além de explicar o que a influenciadora digital tem de fato: "Trata-se de uma resposta intensa e abrupta do organismo diante de uma percepção de ameaça — mesmo que essa ameaça não seja real ou objetiva". Continue lendo aqui!

