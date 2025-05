Juliette fará cirurgia após sofrer fratura? Médico lista casos que precisam de operação

Campeã do BBB 21, Juliette sofreu uma microfratura no nariz; à CARAS Brasil, o cirurgião Nicola Biancardi lista casos em que a cirurgia é necessária

Cantora e campeã do BBB 21, Juliette Freire (35) se tornou assunto no começo de maio após sofrer uma microfratura no nariz. Apesar de ter feito um tratamento conservador e já estar recuperada, alguns pacientes que passam pela situação necessitam de cirurgia; entenda a seguir.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que, para casos como o de Juliette , o ideal é fazer uma avaliação com o médico. "A avaliação deve ser feita até o décimo dia após o trauma, pois nesse período é possível realizar uma correção chamada redução fechada da fratura, antes que os ossos consolidem de forma inadequada."

A influenciadora digital bateu o rosto em uma porta de vidro em sua casa na noite do dia 8 de maio. Ela identificou um inchaço na região do nariz e da boca, e então decidiu ir até o hospital para fazer uma avaliação, como mostrou em suas redes sociais.

Juliette mostrou que, após receber o diagnóstico de uma microfratura, o tratamento indicado foi o conservador, em que não há a necessidade da cirurgia e o paciente cuida do local com compressas de gelo para aliviar o inchaço. Abaixo, o especialista aponta quatro casos em que a cirurgia é indicada. Confira a lista:

Desvio ósseo evidente ou deformidade estética significativa;

Obstrução respiratória por fratura do septo nasal;

Persistência de dor, desvio ou instabilidade da pirâmide nasal mesmo após o edema regredir;

Ou quando o paciente deseja corrigir eventuais alterações estéticas causadas pelo trauma.

