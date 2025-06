Juliette fala sobre diagnóstico e especialista alerta: 'É uma condição complexa'

Juliette tornou público que convive com um diagnóstico que afeta a saúde capilar; entenda como o quadro atinge as mulheres

A cantora e ex-BBB Juliette Freire (35) tornou pública uma questão envolvendo a sua saúde capilar e revelou o diagnóstico de alopecia androgenética feminina , também conhecida como calvície, em 2022. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Danielle Gitti, farmacêutica Esteta e Tricologista.

No começo do ano, Juliette revelou em seu Instagram detalhes sobre o tratamento para a calvície. "Faço laser para estimular o crescimento capilar, porque tenho calvície feminina. Desde criança, tenho muito pouco cabelo nessas áreas. Estou tentando tratar, pois uso muito secador e chapinha, e quero evitar problemas maiores", afirmou a artista.

Opinião de uma especialista

A Danielle Gitti, farmacêutica Esteta e Tricologista, com mais de 14 anos de experiência na área da saúde, especialista no tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo, explica sobre o quadro em mulheres.

"A calvície feminina (alopecia androgenética) é uma condição complexa com múltiplos fatores envolvidos", afirma. Danielle Gitti fala sobre os sintomas, mas reforça que a evolução é gradual e pode levar anos para se tornar evidente e separa em três estágios:

Estágio inicial (Ludwig I):

Aumento sutil da largura da risca central;

Fios na região parietal ficam progressivamente mais finos;

Leve aumento da queda durante a lavagem;

Estágio intermediário (Ludwig II):

Visibilidade do couro cabeludo sob luz direta;

Necessidade de mudar o penteado para camuflar;

Fios miniaturizados (menos de 0,03mm de diâmetro);

Estágio avançado (Ludwig III):

Transparência capilar evidente em toda a área superior;

Manutenção apenas da densidade nas laterais e nuca;

Redução de 50-70% da densidade original;

Não é a mesma coisa

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a alopecia androgenética, popularmente conhecida como calvície, é uma condição comum que afeta tanto homens quanto mulheres, embora seja mais frequentemente associada ao público masculino. A especialista em tricologia fala das diferenças.

"Padrão difuso (não há entradas pronunciadas). Preservação da linha frontal na maioria dos casos e progressão mais lenta", explica. Danielle Gitti dá mais detalhes sobre o tratamento para a alopécia feminina.

"Protocolos modernos combinam diversas abordagens: Minoxidil 5% tópico, anticoncepcionais anti-androgênicos, espironolactona oral. Consulta com tricologista para avaliação individualizada. Paciência, pois o ciclo capilar completo leva até 2 anos", finaliza a tricologista.

